Зібрали майже 60 тисяч військових: генерал назвав ціль військ РФ на Харківщині

Сили оборони проводять активні контратаки на Куп'янському напрямку, де росіяни сконцентрували майже 60 тисяч військових, зазначив генерал.

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Генерал назвав ціль військ РФ на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Коротко:

Росіяни зосередили значну кількість військ на Куп'янському напрямку

ЗСУ проводять активні контратаки та не дають ворогу просуватись

Другим напрямком на фронті, після Покровсько-Курахівського (Донецька область), де російські війська зосереджують свої зусилля, є Куп'янський напрямок (Харківська область). Проте угруповання окупантів, яке раніше налічувало до 100 тисяч військових, скоротилося через значні удари від Сил оборони України. Про це повідомив генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України (2005–2010 рр.) Микола Маломуж в ефірі каналу FREEДОМ.

За його словами, значна частина російських військових була перекинута з Куп'янського напрямку на інші ділянки фронту, і наразі там залишилось приблизно 55–60 тисяч осіб.

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"Вони намагаються атакувати, ніби відтягуючи наші війська, і намагаючись, звичайно, перекрити низку логістичних шляхів, включаючи річку Оскіл, до якої вони частково підійшли", — прокоментував він.

Водночас він наголосив, що Сили оборони завдають на цьому відтинку фронту потужних ударів по ворогові.

Маломуж підкреслив, що Сили оборони ведуть потужні контратаки на цьому напрямку, застосовуючи вогневі удари з висот. Він зазначив, що суттєвого просування ворога немає, адже українські війська активно контратакують і відновлюють свої позиції, тримаючи фронт, незважаючи на складнощі.

"Я тільки вчора спілкувався із нашими хлопцями. Ми там не відступимо. І ворог, звісно, зазнає величезних втрат", — додав генерал.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Куп'янському напрямку на Харківщині українські десантники завдали нищівного удару одному з підрозділів російської армії, ліквідувавши понад сотню окупантів. Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Російські війська намагаються просунутися в районі Куп'янська і мають намір захопити місто до Нового року, зазначив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко.

Він також зазначав, що завдання російських сил поблизу села Кругляківка полягає в закріпленні на лівому березі річки Оскіл для розширення їхнього плацдарму.

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