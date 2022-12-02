Експерт пояснив, чому росіяни влаштували велику перерву між ракетними атаками на Україну

Експерт пояснив, чому РФ влаштувала велику перерву між ракетними обстрілами України / turchynov.com

Українці з жахом очікують на нову масовану російську атаку, адже від попередньої атаки минуло вже більше тижня. Як зазначив військовий експерт та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, на велику перерву між обстрілами України з боку Росії вплинуло кілька факторів.

Про це Левін розповів в коментарі 24 каналу. Так, військовий експерт звернув увагу на те, що за кілька днів в Україні похолоднішає: температура опуститься до -7 і мороз протримається кілька днів.

"Тобто, якщо є вибір між тим, бити по енергетичній інфраструктурі, коли тепліше чи коли холодніше, то логіка вказує, що треба обрати другий варіант", - сказав Левін.

Він також підкреслив, що ніхто точно не знає, як в Росії створюється "банк цілей". Адже удари наносяться по заздалегідь обраних цілях.

"Є певна інформація, що в росіян з цим великі проблеми, тому, можливо, вони намагаються дізнатися, що Україна відремонтувала та куди підтягнула генератори тощо. Вони збирають ці дані, щоб завдати ефективнішого удару", - пояснив військовий аналітик.

Левін звернув увагу на те, що для Росії це важливо, бо в них обмежена кількість ракет. "Якби в них було їх безліч, то можна було б бити по будь-чому, але ми помітили, що окупанти завдають удару після того, як накопичать певну кількість ракет", - додав він.

Експерт пояснив, якщо є обмеження для Росії, наприклад, наносити удари раз у два тижні, то вони більш ретельно збирають дані про цілі.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше у Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька "досить великих" атак. На російських аеродромах останніми днями спостерігається повітряна активність.

Начальник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час, і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресорка може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

Секретар РНБО Олексій Данілов в умовах постійних прогнозів щодо нового масованого ракетного удару РФ закликав українців не хвилюватися і не бути "в режимі очікування". Він наголосив, що система оповіщення у разі загрози оперативно про це повідомить.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупаційні війська спеціально піднімають літаки в повітря, щоб в українських містах оголошували сигнал повітряної тривоги. Росіяни обрали таку тактику, щоб лякати українців, оскільки малоймовірно, що літаки випускатимуть ракети.

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