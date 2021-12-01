Дивилися на палац Путіна та слухали Лободу: найпопулярніші відео 2021 року на YouTube в Україні

Оприлюднено рейтинг відео, які були найбільш популярні серед українців.
До рейтингу найпопулярніших відео 2021 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні, увійшли розслідування про палац Путіна в Краснодарському краї, а також кліп на пісню "Родной" від української співачки Світлани Лободи.
Серед авторських відео у 2021 році українські користувачі більше дивилися інтерв'ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент, повідомили у компанії Google.
Лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування російського опозиційного політика Олексія Навального "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря".
Топ-10 найпопулярніших авторських відео в Україні в 2021 році
1. "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря"
2. Антон Лапенко та Олександр Гудков У ЧБД
3. Інтерв'ю Івангая Юрію Дудю
4. 1 серія 2 сезони серіалу "Папік"
5. "ВЛАД А4 став примарою на 24 години"
6. 1 випуск шоу Холостяк 11
7. MORGENSHTERN в гостях у Гордона
8. Всі серії серіалу "Зона комфорту"
9. Кліп на пісню "Ты не мог! Ма я смог!" у стилі Майнкрафт від Євген Бро
10. 1 випуск 1 сезону шоу "Маска".
Топ-10 музичних відео 2021 року в Україні
1. LOBODA - "Родной"
2. Султан Лагучов - "Горький вкус"
3. Minelli - "Rampampam"
4. MORGENSHTERN - "Дуло" (Prod. Slava Marlow)
5. NK - "Красное вино"
6. Тіна Кароль - "Скандал"
7. Max Barskih & Zivert - "Bestseller"
8. Artik & Asti - "Истеричка"
9. Супер Жорік - " Чао! Чао!"
10. Wellboy - "Гуси"
Раніше ми повідомляли, що в п'ятірку найпопулярніших смартфонів у 2021 році увійшли Apple iPhone серії 12 та одна бюджетна модель від Samsung.