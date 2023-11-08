Загибель помічника Залужного: у ДБР висунули несподівану версію

Слідство розглядає чотири можливі версії того, що сталося, розповіла Тетяна Сап'ян.

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Що відомо про загибель Геннадія Частякова / Колаж: Главред, Фото: Instagram г. Частякова, скріншот

Основною версією загибелі помічника Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного майора Геннадія Частякова слідство вважає нещасний випадок, але розглядаються ще три можливі версії того, що сталося.

Не виключається вбивство на замовлення російських спецслужб, вбивство на ґрунті неприязних відносин і замах на умисне вбивство іншого військовослужбовця - з вищого офіцерського складу апарату Головнокомандувача ЗСУ, розповіла радник з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян в ефірі національного інформаційного телемарафону.

"Що стосується загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ. Дійсно, ДБР розпочало досудове розслідування. Слідчі знайомляться з матеріалами справи, які напрацювала Національна поліція", - говорить представник ДБР.

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Також, за словами радника з комунікацій ДБР, є версія "умисне вбивство Частякова, вчинене на ґрунті неприязних відносин – помста, ревнощі з боку колег по службі".

Ще однією версією події Сап'ян назвала замах на умисне вбивство іншого військового вищого офіцерського складу апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Сап'ян звернула увагу на те, що домінуючою версією на даний момент є нещасний випадок.

"На сьогоднішній день призначено ряд експертиз, будуть допитуватися свідки і встановлюватися всі обставини, які передували цим трагічним подіям", - додала вона.

Радник з комунікацій ДБР також підкреслила, що розслідування цієї справи знаходиться на контролі керівництва Бюро. "Слідство буде робити все, щоб якомога швидше ставити всі обставини і встановити, що був причетний і винен, якщо підтвердиться та чи інша версія, крім основної", - підсумувала Сап'ян.

Що відомо про гранату DM51

Як розповів військовий експерт Сергій Флеш, німецька граната, яка забрала життя Частякова, зовні дуже нагадує сувенір, тому не фронтова людина могла не знати, що вона бойова. За його словами, гранати DM51 на передовій рідкісні і в основному у бійців вони зберігаються на поличках, як сувеніри.

"Вона повністю пластмасова і виглядає як іграшка. Стороння людина подумала б, що це - сувенір. Вона розбирається на 2 частини — використовується як наступальна, так у неї розліт уламків дуже маленький, а в нерозбірному варіанті вона використовується, як оборонна. Тут досить просто повернути чеку, і вона розірветься", — розповів він.

"Тут проблема в тому, що вона зроблена так, що якщо ви висмикнете чеку, то вона просто буде мовчки лежати і зірветься через 4 секунди", — розповів він принцип дії німецької гранати.

Він зазначив, що будь-який військовий, хто тримав цю гранату в руках, знає, що вона пластмасова зовні і схожа на стилізовану туалетну воду або іграшку.

"Не фронтова людина могла не зрозуміти, що це бойова граната. Даю вам 100%. У багатьох в ЗСУ на фронтах вони стоять на столах і тумбочках, як красивий імпортний сувенір", — додав експерт.

Дивіться відео - що таке граната DM51:

/ Скріншот

Загибель помічника Залужного

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в результаті необережного поводження з гранатою в селі Чайки (Київська область) загинув військовослужбовець. Загиблим виявився Геннадій Частяков - він працював помічником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Загибель свого помічника підтвердив і Головком ЗСУ Залужний. "Сьогодні при трагічних обставинах в свій День народження в сімейному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина і четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав він.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що у загиблого майора Частякова був день народження. "Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик з гранатами всередині і почав демонструвати один з боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спочатку в руки боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату у дитини і висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух", - розповів Клименко.

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