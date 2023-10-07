"Знову буде насильство": Столтенберг закликав не дати Путіну перемогти в Україні

Ескалація, якої так бояться деякі країни через постачання зброї ЗСУ, блякне на тлі загроз, з якими зіткнеться світ у разі перемоги РФ.

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Єнс Столтенберг закликав не дати Путіну перемогти у війні в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Захід не може дозволити російському диктатору Володимиру Путіну виграти війну проти України, оскільки це означатиме нову агресію та ще більше насильство.

Таку заява в інтерв'ю Welt Столтенберг озвучив, коментуючи рішення Німеччини передати Україні ще одну систему Patriot на тлі можливого нарощування Росією атак на українську енергосистему з приходом холодів.

"Я вітаю заяву Німеччини про те, що вона надішле Україні ще одну систему протиповітряної оборони типу Patriot", - сказав він.

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За його словами, ризики ескалації, через острах яких деякі європейські країни вкрай обережно ставляться до поставок Україні зброї, блякнуть на тлі загроз, з якими зіткнеться світ у разі перемоги РФ в Україні.

"Я розумію стурбованість, що наша підтримка України несе ризик ескалації, але цей ризик блякне в порівнянні з тим, що ми дозволимо Путіну виграти цю війну. Якщо Путін виграє війну в Україні, він, найімовірніше, знову вдасться до насильства", – підкреслив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що слід очікувати нових російських атак на українську енергосистему. Тому протиповітряна оборона має вирішальне значення для порятунку життів українців.

Він також назвав "рішучою" підтримку, яку Берлін надає Києву.

"Постачання зброї - це національна справа. Я вітаю рішучу підтримку України з боку Німеччини", - зазначив Столтенберг.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні додаткові системи Patriot, які блискуче себе зарекомендували при відбитті повітряних атак РФ.

Раніше голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що цієї зими ворог, найімовірніше, знову активізує удари по енергетиці, тому українська влада регулярно закликає Захід активніше допомагати передовими засобами ППО.

У свою чергу, командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що Україна отримала більше систем протиповітряної оборони з минулої зими, тому ефективність роботи під час чергових російських обстрілів буде вищою.

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