Словаччина планує постачати в Україну більше електроенергії: названо терміни

Братислава допомагає Києву, зокрема через збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах.

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Словаччина планує постачати в Україну більше електроенергії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay

Президент Словаччини Петер Пеллегріні під час візиту до Польщі заявив, що Братислава виконує "велику роботу" для підтримки Києва. Це відбувається навіть попри стриману позицію уряду прем'єра Роберта Фіцо, повідомляє Pravda.

Пеллегріні сказав, що Братислава допомагає Києву, зокрема через збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах.

Також, за його словами, країна експортує значну кількість електроенергії в Україну після того, як потужності були знищені російськими ударами.

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"З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч мегаватів електроенергії та збираємося збільшити постачання восени й взимку, що, ймовірно, матиме вирішальне значення для України", – наголосив Пеллегріні.

Він також додав, що Словаччина не визнає анексію Криму Росією та насильницьку зміну кордонів з боку Росії на сході й півдні України.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відомі світові випадки блекауту / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - що відомо

Як відомо, причиною частих відключень електроенергії в Україні стали атаки Росії на енергетичні об'єкти.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов.

В той же час, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

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