УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Вони мстять світу": Олена Зеленська пояснила, як російські окупанти перетворюються на маніяків

19 квітня 2022, 19:01

За словами першої леді, Путін схвалює всі звірства, які загарбники здійснюють на території України.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю чеському тижневику Respekt висловилася про звірства окупантів і розповіла, чому підлеглі Путіна перетворюються на маніяків.

Дружина Володимира Зеленського припустила, що таке нелюдське ставлення окупантів до українців може бути пов'язане з тим, що в рідній Росії до них ставляться так само.

За словами першої леді, Путін схвалює всі звірства, які загарбники здійснюють на території України.

"Зараз весь світ намагається розгадати причину такої нелюдяності росіян. Моя версія - це, перш за все, відображення того, як російська влада ставиться до своїх солдатів і взагалі до людей. Це суміш приниженості підлеглих і безкарності сильних. І коли такий принижений підлеглий отримує силу - він стає маніяком, мстить світу", – каже Зеленська.

Перша леді зазначає, що для неї найстрашнішим стало те, як жорстокими можуть бути люди.

"Як вони можуть втрачати людське обличчя і творити такі звірства? Виявилося, що дна немає. Не можна говорити про Бучу, Маріуполб або Охтирку, Краматорськ без сліз. Весь світ побачив ці фотографії розстріляних мирних. І поки Росія стверджує, що все це фейк – кожен день з'являються історії, де люди з жахом впізнають убитих своїх родичів. Ми збираємо їх усі. Бо кожне життя і кожна загибель важливі. Ми хочемо покарання для вбивць. Знаєте, найстрашнішими епізодами в історії для мене завжди були вбивства мирних - у Києві є Бабин Яр, де нацисти у Другій світовій знищили беззахисне єврейське населення Києва. Здавалося, страшніше нічого не може бути. І ось все повторюється у нас на виду. Я не можу повірити, що такий жах може відбуватися в центрі Європи в ХХІ столітті", – додала Олена.

читайте такожОлена Зеленська вперше розповіла про реакцію президента на вторгнення Росії в Україну

Читайте також:

viber
війна в Україні Олена Зеленська
Реклама
Популярне
Україна "попливе": синоптики попередили про потужні грози і зливиУкраїна "попливе": синоптики попередили про потужні грози і зливи Принцип велоцираптора: нова тактика ЗСУ може призвести до розгрому армії РФ на Донбасі - BildПринцип велоцираптора: нова тактика ЗСУ може призвести до розгрому армії РФ на Донбасі - Bild Знищення крейсера Москва: у Британії розкрили прийом ЗСУЗнищення крейсера Москва: у Британії розкрили прийом ЗСУ Гороскоп на картах Таро на травень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківГороскоп на картах Таро на травень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, Раків "Це неможливо забути і пробачити": Злата Огневич хоче пожертвувати собою заради порятунку Маріуполя"Це неможливо забути і пробачити": Злата Огневич хоче пожертвувати собою заради порятунку Маріуполя
Підтримайте Главред

Останні новини

19:01

"Вони мстять світу": Олена Зеленська пояснила, як російські окупанти перетворюються на маніяків

18:59

Ворога вибили з Мар'їнки: ЗСУ перейшли в контратаку, окупанти відступили з втратамиВідео

18:53

Наступ на Донбас - те ж саме, що і "захоплення Києва за 72 години": у Зеленського рознесли план РФВідео

18:47

Сховали між гілок: у Києві чоловік під час прогулянки наткнувся на розтяжку – фото

18:23

Окупанти РФ пішли на прорив: ворог перейшов у наступ на двох напрямкахВідео

Реклама
18:17

Щупальця Москви вже в ЄС: як Німеччина стала союзником Росії по захопленню всієї ЄвропиПогляд

18:08

У Маріуполі окупанти скинули потужну бомбу на лікарню: нові подробиціВідео

17:54

Окупанти накрили житлові квартали Харкова з потужних РСЗВ, є жертви та пораненіВідео

17:50

Чистий четвер 2022: прикмети на 21 квітня і що не можна робитиВідео

17:48

ЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - Арестович

17:22

Пекло під Броварами: у РФ розкрили деталі вбивств і зґвалтувань окупантамиВідео

16:59

У битві за Харків РФ на межі поразки: ворог йде на Донбас, але там на нього очікують ЗСУ - СиньогубівВідео

16:46

"Кінець війни вирішиться на полі бою": Кулеба виніс вирок переговорам з РФВідео

16:44

"Мішень номер 2": Зеленська розповіла, як вона і діти опинилися в небезпеці

16:35

Що їсти при печії: сім продуктів, які можуть допомогтиВідео

16:27

Путін планує дійти до Тернополя та Луцька: чому війна в Україні не закінчиться 9 травняПогляд

16:23

Щоби троянди пишно цвіли: як приготувати найкраще добриво для квітів зі старого хліба і бур'янів

16:23

Страсний тиждень 2022 - коли пекти паски і фарбувати яйця

15:58

Україна повернула з полону 76 осіб: Верещук розповіла про новий обмін з РФВідео

15:58

Смачний закусочний пиріг на швидку руку: простий рецепт за 20 хвилинВідео

Реклама
15:42

У Росії більше немає сучасних танків Т-90, ми спалили все, що у них було, - Жданов

15:35

Росія планувала військове вторгнення в Білорусь – ГУР (документ)Фото

15:24

Окупанти вирішили "зрівняти з землею" Азовсталь у Маріуполі: опубліковано аудіоперехопленняВідео

15:23

Alyona Alyona вирішила покинути Україну після смерті кума

15:17

"Що не так з росіянами": Ілларіонов пояснив, чому солдати РФ поводяться як дикі звірі

14:59

Прикмети на 20 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Велику середу 2022Відео

14:57

Ліза і Гаррі вже навчаються в Ізраїлі: Пугачова і Галкін почали нове життя після втечі з Росії

14:49

Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про продовження воєнного стану в УкраїніВідео

14:45

Британія передасть Україні ракетні установки Stormer для запуску ракет Starstreak – ЗМІВідео

14:38

Чотири нюанси "непереможної" російської арміїПогляд

14:32

Битва за Донбас визначить долю війни - на Росію очікує на провал: Арестович розкрив план окупантівВідео

14:11

Чи може Україна знищити Кримський міст, як втопила крейсер Москва: генерал оцінив перспективиВідео

14:10

В ОП повідомили, що наразі деокуповано 919 населених пунктів

13:51

ЗСУ знищили склад з боєприпасами армії РФ: відео ювелірної роботи артилеріїВідео

13:46

Як повернути білизну тюлі народними засобами – топ-5 засобів, які подарують чистоту

13:41

Не кавказці: з'ясувалося, хто з окупантів творив найжорстокіші звірства щодо українцівВідео

13:27

Десантники армії України знищили бронегрупу військ Росії з Томську

13:00

Битимуть до останнього дня війни: Арестович розповів, коли припиняться ракетні удари по УкраїніВідео

12:47

"Це останній резерв РФ, більше немає": Арестович розповів про те, що відбувається на Донбасі та півдні України

12:34

"Гидотні окупанти отримають по заслугах": Оля Цибульська показала руїни батьківського дому в ІрпеніВідео

Реклама
12:30

Путін перетворив Росію на негарну подружкуПогляд

12:27

Озброїти Україну і "знекровити" РФ: в ОП назвали єдиний спосіб зупинити війнуВідео

12:09

Троє п'яних росіян напали на українця за "Слава Україні" - один з них міг бути уродженцем ЛьвоваВідео

11:44

Аль Пачіно зустрічається з дівчиною, молодшою за нього на 53 роки

11:30

Гороскоп на завтра, 20 квітня 2022: Ракам – недруги, Водоліям - солідний дохід, Рибам - віщі сни

11:24

70-річна українка їздила автостопом у Бучу, щоби знайти тіло вбитого окупантами синаВідео

11:24

"Мотор валяється, баки розлетілися": зустріч російського танка з українським "піоном" потрапила на відеоВідео

10:47

"На тризуб, як шампур, двоголового орла!": Коля Серга написав нових хіт про російських ВаньокВідео

10:41

Загострення на Донбасі вже розпочалося, але ЗСУ діють: воїни відбили атаки РФ у Рубіжному і Попасній

10:32

Якщо РФ виживе в Україні: названо країни, які можуть стати наступними жертвами Путіна

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти