"Вони мстять світу": Олена Зеленська пояснила, як російські окупанти перетворюються на маніяків

Олена Зеленська / instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю чеському тижневику Respekt висловилася про звірства окупантів і розповіла, чому підлеглі Путіна перетворюються на маніяків.

Дружина Володимира Зеленського припустила, що таке нелюдське ставлення окупантів до українців може бути пов'язане з тим, що в рідній Росії до них ставляться так само.

За словами першої леді, Путін схвалює всі звірства, які загарбники здійснюють на території України.

"Зараз весь світ намагається розгадати причину такої нелюдяності росіян. Моя версія - це, перш за все, відображення того, як російська влада ставиться до своїх солдатів і взагалі до людей. Це суміш приниженості підлеглих і безкарності сильних. І коли такий принижений підлеглий отримує силу - він стає маніяком, мстить світу", – каже Зеленська.

Перша леді зазначає, що для неї найстрашнішим стало те, як жорстокими можуть бути люди.

"Як вони можуть втрачати людське обличчя і творити такі звірства? Виявилося, що дна немає. Не можна говорити про Бучу, Маріуполб або Охтирку, Краматорськ без сліз. Весь світ побачив ці фотографії розстріляних мирних. І поки Росія стверджує, що все це фейк – кожен день з'являються історії, де люди з жахом впізнають убитих своїх родичів. Ми збираємо їх усі. Бо кожне життя і кожна загибель важливі. Ми хочемо покарання для вбивць. Знаєте, найстрашнішими епізодами в історії для мене завжди були вбивства мирних - у Києві є Бабин Яр, де нацисти у Другій світовій знищили беззахисне єврейське населення Києва. Здавалося, страшніше нічого не може бути. І ось все повторюється у нас на виду. Я не можу повірити, що такий жах може відбуватися в центрі Європи в ХХІ столітті", – додала Олена.

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