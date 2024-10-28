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Атаки на спиртзаводи РФ: чому це важливо для української стратегії

Маріна Фурман
28 жовтня 2024, 16:45
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За словами керівника ЦПД, російська авіація не може функціонувати без спирту.
Авиация РФ, пожар
Атаки на спиртзаводи РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот из відео

Ключові тези керівника ЦПД:

  • Авіація окупантів не зможе функціонувати без спирту
  • Україна прагне ослабити російську авіацію

Безпілотники неодноразово атакували спиртзаводи на території РФ. Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко пояснив, що такі підприємства виготовляють компоненти, які необхідні для ворожої авіації.

За словами керівника, спиртзаводи використовуються для виробництва не тільки спирту, але і палив для воєнних потреб

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"Російська військова авіація не зможе без спирту. Від палива, до гальмівних систем, від рідин для технічних потреб, очистки, до антиобліднювачів. І це стосується як літаків, так і гвинтокрилів. Це все спирт", — запевнив він.

Андрій Коваленко наголосив, що удари по спиртзаводах - це удари по російській авіації, щоб зменшити їх можливості.

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Атаки українських дронів вглиб Росії - останні новини

Як раніше писав Главред, в ніч на 28 жовтня безпілотники завдали ударів по кількох промислових об'єктах у Воронезькій області РФ. Найбільше постраждало підприємство "Етанол-спирт" - один із ключових заводів регіону, на якому виробляють ракетне паливо.

У ніч з 26 на 27 жовтня у Тамбовській області РФ сталася пожежа, через атаку безпілотників. Губернатор Максим Єгоров заявив, що після опівночі за місцевим часом у Мічурінському муніципальному окрузі стався "приліт" дронів. Як відомо, пожежа виникла на диспетчерській станції Транснефть-Дружба в селі Новоникольське, де також розташований Мічурінський нафтопереробний завод.

Українські воїни в ніч проти 23 жовтня вдруге атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ. Також Сили оборони випробували на міцність протиповітряну оборону тимчасово окупованого Криму.

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війна в Україні Андрій Коваленко Удари вглиб РФ
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