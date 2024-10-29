Спалах і величезний стовп диму: у Луганську прогриміли потужні вибухи

Після вибухів у Луганську піднявся стовп диму, який видно з різних районів міста.

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У Луганську прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У Луганську потужна "бавовна"

Вибухи чули в багатьох районах

У тимчасово окупованому Луганську прогриміли сильні вибухи у вівторок вранці, 29 жовтня.

Російські пропагандистські ресурси повідомили про нібито роботу ворожої ППО над регіоном.

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Водночас після вибухів у Луганську піднявся стовп диму, який видно з різних районів міста.

Як зазначають у Мережі, судячи з масштабів прильотів, не виключений удар по складах із БК російських окупантів.

Дивіться відео - у Луганську прогриміли вибухи:

/ Скріншот

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Раніше повідомлялося про те, що в Луганську підірвали авто разом із військовим-окупантом. Усередині підірваної машини перебував офіцер російської окупаційної армії, повідомили в ГУР.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував "начальник фізичної охорони" Запорізької АЕС Андрій Короткий. Він був колабораціоністом, причетним до організації військових злочинів і репресій проти українців під час окупації.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у центрі Луганська вибухнув автомобіль. У ньому перебували російські солдати.

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