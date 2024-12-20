Скандальний командир 211 бригади вийшов з-під варти під заставу - ЗМІ

У прокуратурі наразі не повідомляють хто вніс заставу.

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Командир 211 бригади вийшов з-під варти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, npu.gov.ua

Коротко:

Командир 211 бригади вийшов з СІЗО

Він вийшов під заставу у розмірі 908 тисяч 400 гривень

Скандальний командир 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олег Побережнюк вийшов з-під варти. Про це повідомляє Суспільне.

У Тернопільській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону зазначили, що командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк, якому вчора, 19 грудня, обрали запобіжний захід, сьогодні вийшов з-під варти під заставу у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

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Чи вніс заставу Олег Побережнюк особисто, чи внесли за нього - у прокуратурі наразі не повідомляють.

Скандал в 211 бригаді - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 16 грудня 2024 року у ЗМІ було оприлюднено матеріал, який висвітлює факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України. Відповідно до рішення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, було розпочато перевірку.

Дмитро Лазуткін заявив, що Міністерство оборони України нібито не знало про знущання над військовими 211-ї понтонно-мостової бригади.

17 грудня Національна поліція України повідомила, що командир військової частини 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ отримав підозру за фактом зловживання службовим становищем.

Крім того, Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

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Що відомо про 211 бригаду? 211-та понтонно-мостова бригада Сил підтримки Збройних Сил України — військова частина у підпорядкуванні Командування Сил підтримки Збройних сил України. 211-та понтонно-мостова бригада стала правонаступницею 210-го понтонно-мостового полку який був створений 3 квітня 2022 року у Хмельницькій області. Після приведення полку, нині бригади, у бойову готовність, підрозділи військової частини, були передані в оперативне підпорядкування органам військового управління, пише Вікіпедія.

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