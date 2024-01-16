Росіяни почали наступ із застосуванням техніки: в ЗСУ назвали напрямок удару

В ЗСУ повідомили про те, що Сили оборони України зафіксували велику кількість особового складу та техніки противника на Куп'янському напрямку.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-nachali-nastuplenie-s-primeneniem-tehniki-v-vsu-nazvali-napravlenie-udara-10533707.html Посилання скопійоване

ЗСУ зафіксували велике скупчення військ Росії / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські війська ведуть наступ з великою кількістю військового особового складу та техніки в районі Кремінної Луганської області. Наразі там спостерігається значне накопичення російських військ. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю 63-го окремого механізованого батальйону Ростислав Ящишин в ефірі телемарафону.

"Є зараз велике скупчення військ противника на нашій території. Вони намагаються просуватися вперед і за допомогою піхоти і техніки, але їм це не вдається", – зазначив він.

За його словами, коли противник використовує багато техніки, це стає потрапляє в приціл для наших дронів, артилерії та мінометів.

відео дня

"Вчора і позавчора ворог намагався атакувати за допомогою великої кількості піхоти та техніки і зазнав серйозних втрат - було спалено велику кількість техніки і знищено чимало особового складу", - розповів Ящишин.

Він зазначив, що російські окупанти на м’ясні штурми не посилають кадрових професійних військових. За його словами, для таких атак залучають тих росіян, які сиділи за ґратами і їм пообіцяли зменшити терміни ув’язнення, які загрузли в кредитах і армія для них єдина надія, щоб їх погасити, а також тих, хто немає можливості знайти іншої роботи.

"Це переважно молоді люди, а також далекосхідні народності", - вказує він.

Ящишин зазначив, що ворог в напрямку Кремінна застосовує дві тактики наступу: піхота з технікою або піхота без техніки, тобто м’ясні штурми.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий кореспондент Богдан Мірошниченко попередив, що протягом наступних 10 днів може відбутися посилення атак російських військ на головних напрямках. За його словами, до 20 січня окупанти можуть розпочати штурмові дії під Авдіївкою, а їх осінньо-зимовий наступ ще не вичерпався.

Також військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду розповів, що західні ЗМІ неправильно інтерпретували інформацію про наступ російських військ на Харківську область. За його словами, росіяни спрямують свій наступ на східний берег річки Оскіл з метою захоплення стратегічних міст Куп'янськ-Вузловий і Куп'янськ.

За даними Інституту вивчення війни, українські війська вдало провели контратаку поблизу Орлянки, що на південний схід від Куп'янська і звільнили 1,7 квадратних кілометрів території,

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.