Ситуація загостриться в найближчі дні: в ISW назвали ціль наступу РФ під Харковом

Аналітики ISW зазначають, що враховуючи досвід попередніх повномасштабних наступальних операцій, росіянам не вдасться захопити Харків.

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Війська РФ наразі перебувають за 30 кілометрів від околиць Харкова / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, deepstatemap, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська найближчим часом, імовірно, збільшать активність на своєму тактичному плацдармі на півночі Харківської області, щоб посилити наступальні операції та продовжити початкову фазу наступальних дій. Головною метою таких дій противника є відкиданння українських сил від кордону з Бєлгородською областю та просування в бік Харкова в межах дії ствольної артилерії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зауважили, що опубліковані в мережі відео бойових дій в області свідчать про те, що російські сили використали обмежену кількість військової техніки та живої сили для своїх початкових атак.

Також вказується, що окупанти формують Північне військове угруповання вздовж північного кордону України з Брянською, Курською та Бєлгородською областями. За повідомленнями, в цьому районі сконцентровано від 35 000 до 50 000 військовослужбовців.

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"Російські та українські джерела не уточнюють, які саме російські підрозділи розпочали наступальні операції вздовж кордону, але дуже ймовірно, що російські війська мають резерви, які можуть бути використані для активізації наступальних операцій на північ від Харкова в найближчі дні", – йдеться в аналітиці.

В звіті ІSW зазначається, що з огляду на звіти українських та західних ЗМІ, російські війська намагаються створити 10-кілометрову буферну зону вздовж північного кордону з Рросією в межах Харківської області.

"Російські сили наразі перебувають приблизно за 30 кілометрів від околиць Харкова, і просування росіян на відстань до 20 кілометрів від міста, ймовірно, дозволить російським силам вести звичайний вогонь непрямим наведенням по Харкову зі ствольної артилерії", – вважають аналітики.

Вони додають, що такі удари по місту із застосуванням керованих авіабомб та ракет можуть бути передумовою для російського наступу на Харків пізніше.

Однак, в ISW роблять висновок, що російським окупантам буде важко захопити місто Харків.

"Російські війська раніше продемонстрували нездатність здійснювати широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно, і російські військові, схоже, не створили "стратегічного резерву" в такому масштабі, який був би здатний підтримати дві або більше широкомасштабних наступальних операцій у найближчому майбутньому", - йдеться у звіті.

Експерти вказують на те, що спроба Росії захопити Харків, ймовірно, змусить російські війська змінити пріоритети і відвести значні сили до району міжнародного кордону на Харківщині, що є малоймовірним, враховуючи їхню давню мету — захопити решту території Луганської та Донецької областей.

Що відомо про бої на півночі Харківщини / Фото: understandingwar

Загроза нового наступу на Харків Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist. Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак. Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська почали нову хвилю наступу в Харківській області, але цей напрямок не є головним для майбутніх ударів. Про це повідомив офіцер Сил оборони та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що Росія розпочала атаку на Харківщину з метою відволікти українські сили від східного фронту.

На всій лінії українського фронту тривають важкі бої, включаючи Харківську область, заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді Головкома Олександра Сирського.

Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на лінії фронту в Харківській області, і жодних проривів українських позицій під час атак російської армії на Харківщині не було. Про це повідомив командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук.

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