УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ситуація загостриться в найближчі дні: в ISW назвали ціль наступу РФ під Харковом

Юрій Берендій
11 травня 2024, 07:56
1270
Аналітики ISW зазначають, що враховуючи досвід попередніх повномасштабних наступальних операцій, росіянам не вдасться захопити Харків.
Ситуація загостриться в найближчі дні: в ISW назвали ціль наступу РФ під Харковом
Війська РФ наразі перебувають за 30 кілометрів від околиць Харкова / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, deepstatemap, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська найближчим часом, імовірно, збільшать активність на своєму тактичному плацдармі на півночі Харківської області, щоб посилити наступальні операції та продовжити початкову фазу наступальних дій. Головною метою таких дій противника є відкиданння українських сил від кордону з Бєлгородською областю та просування в бік Харкова в межах дії ствольної артилерії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зауважили, що опубліковані в мережі відео бойових дій в області свідчать про те, що російські сили використали обмежену кількість військової техніки та живої сили для своїх початкових атак.

Також вказується, що окупанти формують Північне військове угруповання вздовж північного кордону України з Брянською, Курською та Бєлгородською областями. За повідомленнями, в цьому районі сконцентровано від 35 000 до 50 000 військовослужбовців.

відео дня

"Російські та українські джерела не уточнюють, які саме російські підрозділи розпочали наступальні операції вздовж кордону, але дуже ймовірно, що російські війська мають резерви, які можуть бути використані для активізації наступальних операцій на північ від Харкова в найближчі дні", – йдеться в аналітиці.

В звіті ІSW зазначається, що з огляду на звіти українських та західних ЗМІ, російські війська намагаються створити 10-кілометрову буферну зону вздовж північного кордону з Рросією в межах Харківської області.

"Російські сили наразі перебувають приблизно за 30 кілометрів від околиць Харкова, і просування росіян на відстань до 20 кілометрів від міста, ймовірно, дозволить російським силам вести звичайний вогонь непрямим наведенням по Харкову зі ствольної артилерії", – вважають аналітики.

Вони додають, що такі удари по місту із застосуванням керованих авіабомб та ракет можуть бути передумовою для російського наступу на Харків пізніше.

Однак, в ISW роблять висновок, що російським окупантам буде важко захопити місто Харків.

"Російські війська раніше продемонстрували нездатність здійснювати широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно, і російські військові, схоже, не створили "стратегічного резерву" в такому масштабі, який був би здатний підтримати дві або більше широкомасштабних наступальних операцій у найближчому майбутньому", - йдеться у звіті.

Експерти вказують на те, що спроба Росії захопити Харків, ймовірно, змусить російські війська змінити пріоритети і відвести значні сили до району міжнародного кордону на Харківщині, що є малоймовірним, враховуючи їхню давню мету — захопити решту території Луганської та Донецької областей.

Ситуація загостриться в найближчі дні: в ISW назвали ціль наступу РФ під Харковом
Що відомо про бої на півночі Харківщини / Фото: understandingwar

Загроза нового наступу на Харків

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська почали нову хвилю наступу в Харківській області, але цей напрямок не є головним для майбутніх ударів. Про це повідомив офіцер Сил оборони та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що Росія розпочала атаку на Харківщину з метою відволікти українські сили від східного фронту.

На всій лінії українського фронту тривають важкі бої, включаючи Харківську область, заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді Головкома Олександра Сирського.

Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на лінії фронту в Харківській області, і жодних проривів українських позицій під час атак російської армії на Харківщині не було. Про це повідомив командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова
Реклама

Головне за день

Злякались оборони ЗСУ: один із підрозділів РФ відмовився наступати на Харківщині

Злякались оборони ЗСУ: один із підрозділів РФ відмовився наступати на Харківщині

09:22 Україна
Вже на передовій: в США зробили важливу заяву щодо військової допомоги Україні

Вже на передовій: в США зробили важливу заяву щодо військової допомоги Україні

08:29 Україна
Ситуація загостриться в найближчі дні: в ISW назвали ціль наступу РФ під Харковом

Ситуація загостриться в найближчі дні: в ISW назвали ціль наступу РФ під Харковом

07:56 Україна
Всі головні новини

Популярне

Росіяни рвуть і метають: онук Пугачової вийшов на зв'язок і повідомив радісну новину 106194

Росіяни рвуть і метають: онук Пугачової вийшов на зв'язок і повідомив радісну новину

Показав приклад: Монатік попався ТЦК і поліції - деталі 7111

Показав приклад: Монатік попався ТЦК і поліції - деталі

Пара вночі почула дивні звуки з духовки: те, що було всередині вразило всіх 6385

Пара вночі почула дивні звуки з духовки: те, що було всередині вразило всіх

Як правильно – згодна чи згідна : чому українці часто плутають ці слова 6023

Як правильно – "згодна" чи "згідна": чому українці часто плутають ці слова

Останні новини

09:54

Найкращий спосіб перевірити уважність: треба відшукати число 83 серед 88

09:45

Тарифи на газ 2024: чи будуть задирати ціни для українців влітку

09:25

Гороскоп на завтра 12 травня: Ракам - неймовірна можливість, Водоліям - здійснення бажаного

09:22

Злякались оборони ЗСУ: один із підрозділів РФ відмовився наступати на Харківщині

09:08

Розкрито секрет шикарного врожаю: що посадити поруч з огіркамиВідео

РФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – ЖироховРФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – Жирохов
09:00

Наступ Росії на Харківщині: чого насправді хоче досягти Путін

08:52

Військовий експерт пояснив, що стоїть за словами Макрона про відправлення військ в Україну

08:46

Чи буде наступ на Харків?Погляд

08:35

Церковне свято 12 травня: що категорично заборонено робити на Антипасху

Реклама
08:29

Вже на передовій: в США зробили важливу заяву щодо військової допомоги Україні

07:56

Ситуація загостриться в найближчі дні: в ISW назвали ціль наступу РФ під Харковом

06:34

РФ потрібен плацдарм для наступу на Харків: що вони робитимуть - прогноз

06:06

Ми продовжуємо жити так, ніби нам нема куди поспішатиПогляд

05:45

Це дуже небезпечний шторм: в Україну увірвалася найсильніша 9-бальна магнітна буря

05:05

"Росіяни з білорусами можуть піти в атаку": експерт розкрив загрозу у Сувальському коридорі

04:02

Джолі звинуватили у спробі посварити дітей із Бредом Піттом

03:40

Чи можна прибирати 11 травня: суворі заборони на Світлу суботу

03:30

РФ може просунутися на фронті найближчими тижнями: у США зробили важливу заяву

03:00

Усе як із Корольовою: шлюб Ігоря Ніколаєва та Проскурякової на межі краху

02:20

Давній, але дієвий спосіб: як "омолодити" старі меблі - стануть як нові

Реклама
01:35

Лише один крок Росії змусить НАТО рішуче відповісти – Жирохов

00:53

Тривають бої за 5 населених пунктів: Генштаб розкрив деталі наступу РФ на Харків

00:13

Спасибі, що жива: Ілона Гвоздьова потрапила в аварію і показала, що з нею не так

10 травня, п'ятниця
23:51

Меган Маркл відкрила трохи інформації про молодшу доньку

23:38

В окупованих Ровеньках на Луганщині потужні "прильоти": горить нафтобазаВідео

23:31

Основні сили РФ ще не задіяні, техніка підтягується: деталі штурму Харківщини

22:55

Росіяни все "стирають з лиця землі": офіцер розкрив ситуацію на Харківщині

22:53

У Міненерго говорять про новий тариф: чому ціну для населення можуть збільшити

22:49

Приревнував до Мозгової: продюсер розповів, як на нього накинувся з кулаками ПономарьовВідео

22:40

РФ готується до основного удару і це не Харків: офіцер - про справжні цілі ворога

22:11

"Боруссія" наблизила "Шахтар" до прямого виходу в Лігу чемпіонів: що сталося

22:03

"Важкі бої": Зеленський - про посилення позицій на Харківщині

21:48

РФ запускає рої дронів, втрати серйозні: Плетенчук розповів про бої за острів Нестрига

21:17

США оголосили новий пакет допомоги: туди увійшло багато зброї

21:11

Забутий салат з СРСР, який був у кожному домі: рецепт із секретомВідео

20:46

Пенсії в Україні: кому в Україні їх перерахують влітку "заднім числом"

20:30

Справжнє диво: у Білопіллі ікона зупинила уламок ворожого снарядуВідео

20:18

"Путін може втратити зв'язок із реальністю": Жирохов про ризик ядерного удару по Україні

20:06

"У черепі є план": Публіцист спрогнозував, чи наважиться Путін використати ядерну зброю

20:01

Причина неочевидна: ось чому насправді люди завжди заходять до літака зліва

Реклама
19:57

Чи блефує Путін, погрожуючи вдарити ядерною зброєюПогляд

19:34

Як знищити всі яйця колорадського жука: професор із США назвав найкращий метод

19:15

Ситуація ускладнена, схоже на імітацію: ЦПД розповів про наступ росіян на Харківщині

19:05

Податок на нерухомість 2024 - як платити і скільки за кожен "квадрат"

18:48

Литимуть дощі і будуть заморозки: у яких областях буде найхолодніше

18:46

В Києві відбувся передпоказ документального проєкту "Спротив"

18:42

Зуби будуть перламутрово білі: стоматолог назвав найкращий час для чищення зубів

18:33

У Києві відбулася прем'єра фільму про Розстріляне Відродження, що виходить у широкий прокат

18:10

За Аллу горою: Максим Галкін перейшов на українську мову і відреагував на слова Гордона

17:58

"Вдарить в голову" моментально: чим не можна закушувати горілку - золоте правилоВідео

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Усе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиНовини модиФарбування волоссяПоради від Андре ТанаГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти