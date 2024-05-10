Росіяни все 'стирають з лиця землі': офіцер розкрив ситуацію на Харківщині

Наступальні дії окупантів в Харківській області були для того, щоб перешкодити під'їзду українських резервів, задіяних на інших напрямках.

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На Харківщині не відбулося жодного прориву українських позицій / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на лінії фронту в Харківській області. Під час атак російської армії на Харківщині не відбулося жодного прориву українських позицій. Про це повідомив командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук ефірі "1+1".

Матвійчук зазначив, що з 5-ї години ранку п'ятниці, 10 травня, російські війська розпочали штурмові дії на околицях Харківської області та в районі Куп'янська. Метою окупантів було не просування вглиб України, а створення буферу, збільшення так званої "сірої зони".

"Вони просто скопіювали наші ж дії, які ми використовували на певній території. В цьому разі поки що жодного прориву на Харківському напрямку не було", - зауважив офіцер. відео дня

За його словами, росіяни також активізувались в напрямку Часового Яру, де, ймовірно, росіяни намагаються завдати головного удару. На думку Матвійчука, дії окупантів в Харківській області були для того, щоб перешкодити під'їзду українських резервів, задіяних на інших напрямках.

Командир взводу підкреслив, що наразі російські війська не змогли прорвати жодну з ліній фронту. Водночас в деяких місцях окупанти навіть не змогли зламати жоден взводно-опорний пункт.

"Противник зараз використовує штурмові дії за підтримки техніки, де умовний танк у так званій черепасі, тобто повністю обшитий металом і каркасом, пробує проїхати вперед, за ним одразу вирушають кілька певних БМП з піхотою, яка висаджується в посадках наших Сил оборони і пробує їх вибити. Але зараз бригада "Рубіж" і Сили оборони України повністю контролюють цю ситуацію на лінії фронту", - наголосив військовий.

Матвійчук додав, що росіяни намагаються захопити населені пункти, але в результаті своїх атак вони їх "повністю знищують з лиця землі". Російська артилерія працює досить активно, натомість у ЗСУ її не вистачає для контрбатарейної боротьби. Проте, за його словами, українські захисники використовують більш точну зброю.

Що відомо про бригаду НГУ "Рубіж" 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), відома також як Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж" — з'єднання Національної гвардії України прямого підпорядкування, що перебуває у високій бойовій готовності. Бригада створена за стандартами НАТО, ключовою відмінністю є експертне забезпечення, високоякісний відбір бійців і технічне оснащення. Дислокована у смт Гостомель Київської області. Бригада є бойовою одиницею, структура та управління якої побудовані на зразок армійських підрозділів передових країн світу. Для тактичного планування застосовується американська модель прийняття рішень. У рамках кампанії "Гвардія наступу" отримала назву "Рубіж", повідомляє Вікіпедія.

Наступ Росії на Харківщині - останні новини за темою

Нагадаємо, на Вовчанському напрямку ворог завдав авіаударів, використовуючи КАБи. З початком ночі росіяни посилили обстріли українських позицій артилерією. Приблизно о 5 ранку противник спробував прорвати оборону ЗСУ під прикриттям бронетехніки.

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Як повідомляв Главред, війська РФ намагаються проникнути до населених пунктів Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, Гатище та Плетенівка на півночі Харківської області та закріпитися там.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на півночі Харківщини, атакуючи українські позиції в Харківському та Чугуївському районах. Найбільш напружена ситуація була на Вовчанському напрямку. Прикордонні населені пункти фактично є сірою зоною, тому не можна точно визначити, чи окупантів повністю відкинули за межі України.

Атака росіян на Харківську область виглядає як імітація широкомасштабного наступу з залученням обмежених сил та проведенням розвідки боєм. На деяких ділянках фронту ситуація ускладнена, але Сили оборони контролюють її і працюють над тим, щоб вибити ворога з зайнятих позицій.

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