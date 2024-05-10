Ситуація ускладнена, схоже на імітацію: ЦПД розповів про наступ росіян на Харківщині

Ворожа операція супроводжується інформаційною роботою з боку російських військкорів, які "малюють стрілочки" та рапортують про нібито прорив вглиб, стверджує ЦПД.

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Сили оборони України контролюють ситуацію на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Атака росіян на Харківську область виглядає як імітація широкомасштабного наступу з залученням обмежених сил та проведенням розвідки боєм. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram-каналі.

"Ситуація контрольована Силами оборони. Наразі схоже саме на імітацію ворогом широкомасштабного наступу із задіянням обмежених сил та засобів, проведення розвідки боєм. У росіян втрати в техніці та живій силі", - зазначив керівник ЦПД.

Коваленко підкреслив, що російські війська супроводжують наступ інформаційними кампаніями. Російські військові кореспонденти "малюють стрілки" та звітують про нібито прорив вглиб території України. Проте, такі вигадки націлені на створення паніки серед населення та використання інформаційного вакууму.

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За його словами, на деяких ділянках фронту ситуація ускладнена, але Сили оборони контролюють її і працюють над тим, щоб вибити ворога з зайнятих позицій. Коваленко наголосив, що ситуація може швидко змінюватися, тому громадянам слід покладатися лише на офіційні джерела інформації.

"Ворогу важливо створити інформаційний шторм. Як правило, коли тривають активні дії, ситуація на ділянках змінюється чимало разів протягом дня. Картина динамічна, повною інформацією володіють лише офіційні джерела", - додав керівник ЦПД.

Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Наступ Росії на Харківщині - останні новини за темою

Нагадаємо, на Вовчанському напрямку ворог завдав авіаударів, використовуючи керовані авіаційні бомби. З початком ночі російські сили посилили обстріли українських позицій артилерією. Приблизно о 5 ранку противник спробував прорвати оборону ЗСУ під прикриттям бронетехніки.

Також президент України Володимир Зеленський підтвердив початок наступу окупантів у Харківській області. Зеленський зазначив, що українські військові знали про плани російської армії.

Як повідомляв Главред, війська РФ намагаються проникнути до населених пунктів Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, Гатище та Плетенівка на півночі Харківської області та закріпитися там. Далі ворог поки що не наважується рухатися, можливо, очікує застосування основних сил, розповіли аналітики Deep State.

Крім цього, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на півночі Харківщини, атакуючи українські позиції в Харківському та Чугуївському районах. Найбільш напружена ситуація була на Вовчанському напрямку. Прикордонні населені пункти фактично є сірою зоною, тому не можна точно визначити, чи окупантів повністю відкинули за межі України.

"Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат території немає," - сказав Синєгубов.

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