Ситуація невтішна: названо термін, скільки ще триватимуть відключення світла

В Україні, з-поміж іншого, готуються підняти ціну на світло.

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Українцям доведеться звикати жити без світла / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Відключення світла, повʼязані з ударами Росії, можуть застосовуватися енергетиками ще щонайменше два роки, висловився в ефірі телемарафону віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов.

Він пояснив, що за цей час українській енергоінфраструктурі треба буде не тільки відновити втрачені потужності, а й адаптуватися до нових реалій - масованих обстрілів Росії.

"Це наша реальність на найближчі два роки. Тобто треба адаптуватись, треба розуміти, що це буде. Нам треба буде будувати дещо з нуля, дещо відновлювати, дещо перебудовувати, модернізовувати. На це треба кошти і час", - наголосив він. відео дня

Немчинов також додав, що влітку слід чекати відключень світла, як й наприкінці весни, а ще - взимку.

Через втрату 8ГВт потужностей владі доведеться підняти тариф на світло.

"Це невідворотність. Нам треба платити за товар стільки, скільки він коштує, щоб ці кошти направлялись на ремонт, відновлення та будівництво нової генерації", - наголосив експерт.

Відключення світла - ситуація на українському ринку

Через масовані обстріли і втрату 90% потужностей енергосистеми з кінця травня було запроваджено планові відключення світла у постраждалих регіонах.

Так, 27 травня все ще діють нові графіки відключення. Тоді як у вівторок, 28 травня, Укренерго обіцяє не запроваджувати вимкнення світла, а проте ситуація - з урахуванням постійних ударів РФ - все ще залишається нестабільною.

Також експерти прогнозують зростання цін на електроенергію найближчим часом.

В цілому РФ вже завдала колосальних втрат українській енергосистемі починаючи з 2023 року. Наприклад, вже у 2024 році терористам вдалося вивести з ладу або зруйнувати 80% Трипільської і Зміївської ТЕС, що відповідали за енергопостачання у центральних і східних регіонах.

Що таке Energy Club? Energy Club - найбільше в Україні бізнес-ком'юніті енергетичних компаній, яке створює можливості для комунікації між стейкхолдерами енергетичного ринку. Обʼєднання організовує профільні заходи в енергетиці, розвиває енергетичні інновації, інформує про найважливіше в галузі української та світової енергетики, допомагає встановлювати зв'язки між учасниками енергоринку, досліджує і аналізує ринок тощо.

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