Графіки відключення світла: у які години не буде електроенергії 27 травня

В Україні 27 травня будуть вимикати світло для побутових та промислових споживачів.
В Україні 27 травня будуть діяти графіки вимкнення світла у всіх регіонах. Електроенергію вимикатимуть для побутових та промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла будуть діяти з 06:00 до 24:00.
"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - йдеться у повідомленні.відео дня
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