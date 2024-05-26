Графіки відключення світла: у які години не буде електроенергії 27 травня

В Україні 27 травня будуть вимикати світло для побутових та промислових споживачів.

https://glavred.net/ukraine/grafiki-otklyucheniya-sveta-v-kakie-chasy-ne-budet-elektroenergii-27-maya-10568090.html Посилання скопійоване

Графіки відключення світла на 27 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

В Україні 27 травня будуть діяти графіки вимкнення світла у всіх регіонах. Електроенергію вимикатимуть для побутових та промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла будуть діяти з 06:00 до 24:00.

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - йдеться у повідомленні. відео дня

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред