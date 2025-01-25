Ситуація на фронті загострюється: ворог просунувся в чотирьох точках - що відомо

Окупанти продовжують окупацію Донеччини.

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Зафіксовано просування росіян на Донеччині / Колаж: Главред, фото: DeepState, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони

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Війська РФ просунулись в Торецьку

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак

В ніч на 25 січня аналітики зафіксували просування російських військ в Торецьку та ще трьох населених пунктах в Донецькій області. Деталями поділився аналітичний проєкт DeepState.

Як повідомили експерти, агресор з Росії не припиняє окупацію території в Донецькій області.

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"Ворог просунувся в Торецьку, біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів", - заявили в DeepState.

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, на Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 37 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 79 автомобілів окупантів", - йдеться в заяві Генштабу.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, на Покровському напрямку наступ РФ застопорився. Результати ворога стають дедалі меншими, підтвердив військовий аналітик Олексій Гетьман.

Водночас не варто виключати, що ворог може реалізувати небезпечний сценарій. Окупанти можуть піти в обхід Покровська по території Дніпропетровської області, паралельно захоплюючи населені пункти, які залишаться під їхнім контролем.

Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький також висунув думку про прорив армії РФ до Дніпропетровщини. За його даними, зараз окупанти активізувалися на схід від Покровська - поблизу населених пунктів Воздвиженка та Єлизаветівка.

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