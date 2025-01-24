Наступ РФ застопорився: чому Покровський напрямок не по зубам ворогу

Наступальні дії продовжуються, але результати ворога стають дедалі меншими.

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Наступ ворога на Покровщині знизився / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, Главред

Що сказав Гетьман:

У планах росіян вийти на дорогу "Покровськ — Павлоград".

Інтенсивність та швидкість наступальних дій РФ потроху зменшується

Головною логістичною артерією на Покровському напрямку на Донеччині є дорога "Покровськ — Павлоград" - саме на неї хочуть вийти окупанти. Якщо ворог досягне успіху, це погіршить ситуацію для Сил оборони.

Однак хорошим моментом є те, що військовий аналітик Олексій Гетьман заявив про зниження швидкості їхнього просування.

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"Основні бойові дії відбуваються на Покровському напрямку: від третини до половини всіх бойових дій, які проводить Російська Федерація, відбуваються саме на цьому напрямку. По решті ділянок фронту не можна сказати, що там не ведуться бої, але вони ведуться не з такою інтенсивністю, як біля Покровська", — зазначив він в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами Гетьмана, агресорські війська хочуть оточити місто як мінімум із півдня.

"Вони [росіяни] просунулися на захід від Покровська за південним напрямком десь на 5-6 км, і відстань від південного угруповання російських військ до Покровська — десь теж приблизно 5 км. Можна сказати, що якщо вони так просуватимуться, їм, можливо, вдасться вийти безпосередньо, фізично вийти на дорогу "Покровськ — Павлоград". Це — одна з головних артерій та логістичних шляхів, якими ми привозимо все необхідне для цивільного населення в Покровську та для нашого гарнізону там. Тому ситуація потім може погіршитись", — прокоментував Гетьман.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Водночас експерт також прокоментував, як він заявив, "суперечливу" інформацію про зниження швидкості наступу окупантів.

"Ті поступи, які ми зараз спостерігаємо, російські, вони не такі активні, і трішки суперечлива, але все ж таки інформація така надходить, що швидкість їхніх наступальних дій потроху зменшується. Нам вдається давати їм відсіч. Принаймні наступальні дії продовжуються, але результати стають дедалі меншими", — зазначив військовий аналітик.

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, за даними Deep State, армія РФ окупувала село під Покровськом. Агресор просунувся одразу поблизу дев'яти населених пунктів.

Вже ні для кого не таємниця, що на Покровському напрямку ЗСУ влаштовують пекло ворогу. Приблизно 300 убитими й пораненими на день втрачає агресор.

Водночас, в оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Хортиця" ділилися тривожними новинами, що ворог знищив позиції ЗСУ на Покровському напрямку.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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