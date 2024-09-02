Ситуація на фронті критична, є ризик для великого міста України – аналітик

Окупанти активізувалися біля Покровська і на інших напрямках на Донбасі, і це може створювати серйозну небезпеку, зокрема, для одного з обласних центрів.

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Ситуація на фронті критична, є ризик для великого міста України/ колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Ситуація на фронті на сході України є критичною і продовжує погіршуватися. Про це повідомив OSINT-аналітик та журналіст Bild Юліан Рьопке.

Він зазначив, що російські окупанти зараз зосередилися на спробах захопити місто Покровськ у Донецькій області. Проте, за його словами, загарбники також активізувалися уздовж 50 км лінії фронту на південь до Вугледара.

Також Рьопке сказав, що тривають активні бойові дії поблизу Торецька і Часового Яру. За його словами, загарбники також вперше за минулі два роки "перебувають на підйомі" в Луганську та на сході Харкова.

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Водночас аналітик наголосив, що українська армія має низку проблем, з якими вона зараз не може впоратися. Зокрема, багато сил забирає операція на Курщині. Також Рьопке зазначив, що серед проблем також недосвідченість багатьох солдатів і замала кількість здатного командного складу. Також підтримка Заходу щодо зброї та боєприпасів є занадто малою.

Але з великою кількістю проблем також стикається російська окупаційна армія, зазначив аналітик.

"Загалом, проблеми зараз настільки великі, що сама Росія божеволіє від власних проблем швидше, ніж з літа 2022 року", – написав він.

У той же час Рьопке звернув увагу, що через швидке просування російських загарбників на Донеччині зростає ризик для Дніпра. За його словами, українські військові "вже морально готуються до оборони Дніпра".

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Що відомо про Покровськ/ Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку – останні новини

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов висловив думку, що армія РФ загрузне в промзоні. Військовий експерт Владислав Селезньов зробив свій прогноз стосовно ймовірної окупації Покровська.

Також раніше майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що окупація Покровська розв'язує руки Путіну, і пояснив, чи є небезпека для Дніпра. За його словами, існує версія, що після окупації Покровська, ворог візьметься за ще одне велике місто.

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розкрив план ворога і зазначив, що просування до Покровська – це кульмінація операції РФ. Росіяни хочуть просунутися до Покровська, але там за останні дні просування є мінімальними, що свідчить про те, що ЗСУ отримали підсилення, розповів Сергій Згурець.

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