На фронті загинув герой відомого мему "Ду ю спік паски?"

Хлопець до повномасштабного вторгнення працював менеджером мережі кондитерських.

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Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Інстаграм HONEY. Кафе-кондитерська

На передовій у боях з російськими окупантами загинув герой відомого ролику про "Ду ю спік паски?" Денис Зелений. До війни чоловік працював менеджером у мережі кондитерських. Про загибель захисника повідомили його колеги у середу, 8 травня.

Користувачам мережі Денис запамʼятався креативною рекламою кондитерської. На ролику, що завірусився на сторінках української пекарні, чоловік тримає картонку з написом: "Ду ю спік паски?", а вже за кілька секунд Денис зʼявляється перед глядачами у військовій формі та з іншим написом: "Ду ю спік паски? Єс, ай спік. Енд о*ків ту".

відео дня

Гра слів між українською та англійською дуже сподобалася українцям. Ролик набрав тисячі переглядів.

Денис служив офіцером оперативного батальйону "Хорив" бригади Нацгвардії "Буревій" та брав участь, зокрема, у боях в Серебрянському лісі.

Загибель військових ЗСУ - останні новини

На війні загинув 21-річний військовий парамедик "Азову" Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". Назарій був одим із наймолодших оборонців "Азовсталі", отримав поранення, пройшов полон і повернувся знову у військо.

Також Главред писав про загибель на передовій українського спортсмена-важковаговика, чемпіона Європи, учасника Олімпійських ігор Олександра Пелешенка. Хлопцю було 30 років. Він був заслуженим майстром спорту України, дворазовим чемпіоном Європи (2016 і 2017 роки), учасником Олімпійських ігор з важкої атлетики, де посів 4 місце (2016).

Нещодавно стало відомо про загибель у боях відомого українського волонтера Павла Петриченка. Ддо повномасштабного вторгнення Павло очолив штаб майбутньої партії Сергія Притули, про що планували оголосити у березні 2022 року.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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