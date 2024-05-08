УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

На фронті загинув герой відомого мему "Ду ю спік паски?"

Яна Ставська
8 травня 2024, 22:30
213
Хлопець до повномасштабного вторгнення працював менеджером мережі кондитерських.
На фронті загинув герой відомого мему
Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Інстаграм HONEY. Кафе-кондитерська

На передовій у боях з російськими окупантами загинув герой відомого ролику про "Ду ю спік паски?" Денис Зелений. До війни чоловік працював менеджером у мережі кондитерських. Про загибель захисника повідомили його колеги у середу, 8 травня.

Користувачам мережі Денис запамʼятався креативною рекламою кондитерської. На ролику, що завірусився на сторінках української пекарні, чоловік тримає картонку з написом: "Ду ю спік паски?", а вже за кілька секунд Денис зʼявляється перед глядачами у військовій формі та з іншим написом: "Ду ю спік паски? Єс, ай спік. Енд о*ків ту".

відео дня

Гра слів між українською та англійською дуже сподобалася українцям. Ролик набрав тисячі переглядів.

Денис служив офіцером оперативного батальйону "Хорив" бригади Нацгвардії "Буревій" та брав участь, зокрема, у боях в Серебрянському лісі.

Загибель військових ЗСУ - останні новини

На війні загинув 21-річний військовий парамедик "Азову" Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". Назарій був одим із наймолодших оборонців "Азовсталі", отримав поранення, пройшов полон і повернувся знову у військо.

Також Главред писав про загибель на передовій українського спортсмена-важковаговика, чемпіона Європи, учасника Олімпійських ігор Олександра Пелешенка. Хлопцю було 30 років. Він був заслуженим майстром спорту України, дворазовим чемпіоном Європи (2016 і 2017 роки), учасником Олімпійських ігор з важкої атлетики, де посів 4 місце (2016).

Нещодавно стало відомо про загибель у боях відомого українського волонтера Павла Петриченка. Ддо повномасштабного вторгнення Павло очолив штаб майбутньої партії Сергія Притули, про що планували оголосити у березні 2022 року.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росіяни прорвалися у Красногорівку: ЗСУ заблокували ворога - Волошин

Росіяни прорвалися у Красногорівку: ЗСУ заблокували ворога - Волошин

22:43 Україна
На фронті зараз одна з найбільш загрозливих ситуацій: Жорін - про плани РФ

На фронті зараз одна з найбільш загрозливих ситуацій: Жорін - про плани РФ

21:38 Україна
Оцінювати ефект від допомоги США надто рано: Остін зробив заяву про успіхи ЗСУ

Оцінювати ефект від допомоги США надто рано: Остін зробив заяву про успіхи ЗСУ

21:03 Світ
Всі головні новини

Популярне

Щури не підійдуть на кілометр: які 4 рослини найкраще відлякують гризунів 97367

Щури не підійдуть на кілометр: які 4 рослини найкраще відлякують гризунів

Онук Алли Пугачової довів росіян до вереску своїм вчинком 66082

Онук Алли Пугачової довів росіян до вереску своїм вчинком

Гороскоп на завтра 9 травня: Козерогам - дуже важливе рішення, Стрільців - чекає біда 21354

Гороскоп на завтра 9 травня: Козерогам - дуже важливе рішення, Стрільців - чекає біда

Росіяни масштабно атакували Україну ракетами: куди цілили і як відпрацювала ППО 12029

Росіяни масштабно атакували Україну ракетами: куди цілили і як відпрацювала ППО

Останні новини

22:43

Росіяни прорвалися у Красногорівку: ЗСУ заблокували ворога - Волошин

22:38

Відомий український продюсер показав справжнє обличчя Галкіна і Пугачової - деталі

22:34

Число 71 серед 77 побачать тільки найуважніші: складна загадка з "родзинкою"

22:30

На фронті загинув герой відомого мему "Ду ю спік паски?"

21:51

"Іконічні танці": зрадниця Ані Лорак засвітилася на Євробаченні 2024

Що готує РФ для Донбасу, Харкова та Сум і скільки зможе воювати: інтерв'ю з КоваленкомЩо готує РФ для Донбасу, Харкова та Сум і скільки зможе воювати: інтерв'ю з Коваленком
21:45

Номер alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024 міг зірватися - подробиціВідео

21:38

На фронті зараз одна з найбільш загрозливих ситуацій: Жорін - про плани РФ

21:34

Як почистити сітку витяжки від жиру: засіб, який добре спрацює

21:31

Крим стане "болючим" місцем росіян: розкрито переваги ATACMS над Storm Shadows

Реклама
21:18

Найкращий період для змін: що категорично не можна робити у період Молодого МісяцяВідео

21:03

Оцінювати ефект від допомоги США надто рано: Остін зробив заяву про успіхи ЗСУ

20:05

Кількість масованих атак на Україну раптово впала: Світан назвав причину

19:36

Влупить 5-градусний мороз: коли в Україну прийде потепління

19:36

Скільки ув'язнених мобілізують за новим законом: Арахамія назвав реальне число

19:30

Більше не ховаються: кохана Позитива показала миле селфі з артистом

19:21

Чим почистити підошву праски від нагару: простий спосіб, про який багато хто забув

19:10

Зеленському на Ставці вперше озвучили одну з найбільших наших проблемПогляд

19:04

"Жодних ліній оборони часів Порошенка не існувало" – боєць про фортифікації на фронті актуально

18:38

РФ відновила активні штурми: що відомо про можливий наступ на Суми та Харків

18:33

Кількість людей з синьою "засмагою" зростає: РФ на гідроциклі штурмує острів Нестрига

Реклама
18:25

За каденції генпрокурора Костіна жоден топ-корупціонер не був притягнутий до відповідальності - Кочетков

18:11

Податки від 35 тисяч: розкрито деталі двох моделей "броні" від армії

17:47

Як позбутися іржавих патьоків в унітазі: простий і робочий спосіб

17:34

Україна отримає F-16 швидше, ніж очікувалось: у Нідерландах розкрили терміни

17:30

Погарнішала після розлучення: який вигляд Віра Брежнєва має без МеладзеВідео

17:17

Пожежна небезпека та заморозки: де буде лютувати вогонь, а де вдарить холоднеча

17:15

Не могли обрати ім’я дитині: дружина зважилася на радикальне рішення через конфлікт з чоловіком

16:59

Росія погрожує Макрону ударом по французьких військах: Захарова закотила істерику

16:47

Дуже велике церковне свято: що категорично не можна робити 9 травня

16:42

Кріосауна, каплиця, стриптиз-кімната: у мережу злили відео палацу Путіна, знятого прихованою камероюВідео

16:32

"Наступ стане найнебезпечнішим": Коваленко назвав напрямки головного удару РФ

16:20

У родині української "дівчини Бонда" Ольги Куриленко сталося нещастя

16:01

Як зберегти свіжий часник на зиму: два простих способи для всіх господинь

15:45

Снаряд влучив просто у футбольне поле з дітьми: подробиці удару РФ по Харкову

15:17

Росія поцілила у житловий район Харкова: серед постраждалих дитина у важкому стані

15:16

ВР підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених: що він передбачає

14:21

Аlyona Аlyona та Jerry Heil встановили абсолютний рекорд ЄвробаченняВідео

14:17

До сифона лізти не потрібно: як прочистити раковину підручними засобами

14:12

Коли припиняться заморозки в Україні: синоптик назвала дату

13:59

Наздогнали Росію: в "Укроборонпром" заявили про масове виробництво аналогів Shahed

Реклама
13:49

Чим найкраще відмити унітаз: дуже простий, але ефективний спосібВідео

13:38

Шабуніна перевели у бойові медики півроку тому – ЗМІ

13:32

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан і назвали терміни: деталі

13:31

З початку року марафон "Єдині новини" зібрав понад 100 млн на потреби Сил оборони країни

13:30

Росія готує комбіновані атаки по Україні: у ЗСУ попередили про серйозні загрози

13:00

Війська РФ будуть просуватися, на фронті зараз патова ситуація – КоваленкоВідео

12:37

Церковне свято 9 травня: що категорично заборонено робити на Миколи Чудотворця

12:33

Меган Маркл і принц Гаррі зруйнували перший рік Чарльза в якості короля

12:27

Ледачим господиням на замітку: легкий рецепт закуски з лаваша з простою начинкоюВідео

12:00

Тарас Загородній: Путін блефує про "ядерку", але здатний почати "спецоперації" в Грузії та Казахстані

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківКитайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти