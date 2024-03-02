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"Перевага на боці противника": Жорін розкрив деталі нічних боїв на фронті

Руслана Заклінська
2 березня 2024, 22:21
Росіяни на передовій у великому обсязі використовують не тільки нічні розвідувальні дрони, а й ті, що завдають ураження, розповів заступник командира 3 ОШБр.
'Перевага на боці противника': Жорін розкрив деталі нічних боїв на фронті
Окупанти змінили тактику використання дронів / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада

Війна постійно еволюціонує, а російські окупанти адаптуються до нових обставин та змінюють тактику. Ворог почав активніше задіювати ударні дрони вночі. Про це розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Якщо ще певний час тому вночі можна було здійснювати логістику, маневри, тепер уже й ніч не більш "безпечна". На фронті у великому обсязі вже присутні не тільки нічні розвідувальні дрони, а й ті, що завдають ураження. Скидань уночі не так багато, а ось нічні FPV працюють дуже активно", - наголосив військовий.

Жорін зазначив, що їхня бригада нарощує технічні можливості для протистояння дронам окупантів. Військові 3 ОШБр намагаються покращити системи виявлення та захисту від дронів, адже переміщення та маневри відбуваються переважно в нічний період, а вдень - штурмові дії.

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"Ворог також працює, навчається і з часом робить все більш якісно. Вони адаптуються під умови на певних ділянках фронту, під роботу нашого РЕБу. Щодо кількості - по всіх видах дронів, думаю, перевага на боці противника, хоча все залежить від підрозділу", - додав він.

Що відомо про 3 ОШБр

З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Війна в Україні

Нагадаємо, окупанти мають плани захопити місто Куп'янськ в Харківській області, повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман. Аналітик вважає, що теоретично росіяни можуть намагатися досягти річки Оскіл, але українські фортифікації та гірський хребет на західному березі роблять це завдання складним.

Також підрозділи Збройних сил України просунулись на Куп'янському напрямку, за даними DeepState. Бійці Першого штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади та 103-ї окремої бригади територіальної оборони відкинули ворога біля Табаївки.

Крім цього, майор Сергій Цехоцький заявив, що просування російських окупантів у районі Авдіївки зупинено. Населені пункти Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське залишаються основним напрямком ворожого удару.

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війна в Україні беспилотники дрони війна Росії та України
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