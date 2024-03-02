РФ використовує все, крім 'ядерки': комбат зізнався, чи 'сиплеться' фронт під Авдіївкою

У боях поблизу Авдіївки росіяни застосовують змішану тактику та всю зброю, яка у них є, зазначив Юрій Федоренко.

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Військовий розкрив деталі боїв на Авдіївському напрямку / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, Командування об'єднаних сил ЗСУ

На Авдіїівському напрямку росіяни використовують змішану тактику та всю доступну зброю. Однак ЗСУ утримують позиції, фронт не сиплеться. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотників 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко ("Ахіллес") у проєкті "Спостережний пост".

Командир батальйону зауважив, що минулого тижня окупанти колонами пішли на штурм за підтримки броньованої техніки.

"Як наслідок - Сили оборони знищили 22 одиниці броньованої техніки противника... Успіху немає, зовсім немає. У нас втрат в Силах оборони не було під час цих штурмових дій противника", - зазначив військовий.

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За словами Федоренка, росіяни зрозуміли помилку і змінили тактику. Ворог наближався малими групами впритул до позицій ЗСУ та з артилерійською підтримкою намагався здійснили ударно-штурмові дії.

"Тактика змішана абсолютно. Єдине, що українці мають розуміти і знати – не стільки тактику, яку застосовує ворог, а те, що ворог застосовує все, що в нього перебуває на озброєнні і те, що не перебуває, за винятком ядерної зброї" - наголосив він.

Також Федоренко зауважив, що українські військові демонструють досить позитивні результати в утриманні позицій. Він запевнив - "фронт об'єктивно не сиплеться".

"Я вважаю, що друга лінія оборони буде завершена в найкоротшій перспективі. І це суттєво (в разі, якщо противник десь буде мати успіх) зупинить ворога", - зазначив командир.

Хто такий Юрій Федоренко Федоре́нко Ю́рій Сергі́йович (нар. 26 квітня 1991, с. Носачів, Смілянський район, Черкаська область) — український політик, правозахисник, громадський діяч та військовий, пише Вікіпедія. З вересня 2019 року є позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, окупанти планують захопити Куп'янськ, повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман. Він вважає, що теоретично росіяни можуть спробувати досягти річки Оскіл, проте українські фортифікації та гірський хребет на західному березі ускладнюють це завдання.

Також майор Сергій Цехоцький заявив, що просування російських окупантів у районі Авдіївки зупинено. Населені пункти Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське залишаються основним напрямком ворожого удару.

Крім цього, росіяни адаптуються до нових обставин та змінюють тактику. Ворог почав активніше задіювати ударні дрони вночі, розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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