"Йшли на Київ": сумський губернатор показав колону спаленої російської техніки

Сумський губернатор показав колону спаленої російської техніки / facebook.com/Zhyvytskyy

Керівник Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький в Facebook показав бойову техніку російських агресорів, яку ЗСУ вдалося знешкодити на дорозі "Кіпті — Бачівськ" у Сумській області.

"Фото: дорога Кіпті – Бачівськ. Це російська техніка, що йшла на Київ. Ми змогли зупинити її на Сумщині. Тому що Сумщина-північний форпост України", — написав чиновник.

читайте такожЗнищили колону окупантів: у ГУР показали відео із зачисткою Гостомеля

Нагадаємо, що вже дев'яту добу триває повномасштабна військова агресія Росії проти України.

Реклама

В результаті другого раунду переговорів, що відбулися напередодні в Білорусі, з росіянами українська делегація не отримала результатів, на які розраховувала.

Сторонам вдалося домовитися тільки про спеціальні канали зв'язку та взаємодії для організації евакуації з місць найбільш запеклих боїв.

Головна подія ночі та ранку 4 березня — обстріл окупантами Запорізької атомної електростанції (найбільшої в Європі). Через обстріл біля станції загорівся навчально-тренувальний комплекс. Рятівники змогли загасити його тільки о 06: 20-оскільки окупанти не припиняли обстріли.