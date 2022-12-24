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"Шансів утримати фронт немає": окупант розніс командирів РФ за "м'ясорубки" на війні

24 грудня 2022, 13:23
Мобілізованих РФ загнали як м'ясо на фронт, позбавивши не тільки озброєння і артилерії, а й закритого цифрового зв'язку, розповів окупант Андрій Морозов.
Мобілізація в РФ, російські військові
Окупанти плачуться через катастрофічні втрати / Telegram, Радіо Свобода

У війська російських окупантів в Україні масово поставляються зі зберігання "лисі" танки, на яких немає динамічного захисту, а однією з основних проблем російської армії є відсутність нормального зв'язку.

Про це пише окупант РФ Андрій Морозов з Москви (відомий під кличкою "Бійцівський кіт Мурз" в LiveJournal), який служить в "народній міліції ЛНР".

Він зазначає, що мобілізованих загнали як м'ясо на фронт, позбавивши не тільки озброєння і артилерії, а й закритого цифрового зв'язку. Через це мобілізовані користуються стільниковим зв'язком, що допомагає ЗСУ наносити прицільні удари по армії.

Окупант плачеться, що росіян кидають у "м'ясорубки" замість підготовки до "зимового наступу ЗСУ"

"Російські військові володіють неймовірним талантом перетворювати будь-яке селище з парою посадок і свинофермою у Верден, про який сточуються власні, а не ворожі підрозділи. <...> Через те що російська армія не може нічого, крім як, обливаючись кров'ю, брати чергове селище, здаючи на іншому фланзі райцентр або цілу область, російська армія зробила дивовижний висновок: давайте візьмемо побільше селищ! І влаштувала максимум можливих Верденів по всій лінії фронту, включаючи ту саму сумно знамениту Павлівку в ДНР. І, звичайно ж, Бахмут. Як же без нього. Як не вбити про нього останні залишки боєздатної піхоти? Ніяк не можливо. Треба ж цим виродкам (нецензурно, - ред.) десь брати позитивчик для новин! Ось, ми звільнили ще 100 метрів такого-то села. А хто перший доповість про повне звільнення села - тому орден", - пише він.

За словами Морозова, залишки снарядів ствольної артилерії витрачаються на ці самі "міні-Вердени", які російська армія старанно плодить один за іншим, сточуючи про них піхоту.

"У противника з БПЛА все добре. Навіть з урахуванням втрат. З нашого ж боку тупі дебіли, які спалили боєкомплект на переорювання полів, вирішили замінити шестидюймові снаряди ВОГами, що скидаються з коптерів. Військові уми, не здатні ні на що, крім карго-культу "зробимо як в українців". Не замислюються про те, що те, що відмінно працює, коли йде полювання на ледачих безтурботних ідіотів, не буде працювати у зворотний бік, тим більше будучи виконаним криво і нашвидкоруч", - скаржиться окупант.

"Попереду взимку нас чекає пекельний (нецензурно, - ред.). Ніяких значущих шансів утримати нинішній фронт не буде, і противник про це прекрасно знає, концентруючи свої сили там, де йому зручно і вигідно. По жодному з пунктів, забезпечення яких визначає успішність оборони, ніякого прогресу немає, тільки регрес, причому системно заохочуваний", - додав Морозов.

Відзначимо, що Роскомнадзор видалив публікацію Морозова в LiveJournal. У статті Морозов докладно розписує проблеми російської армії і критикує некомпетентне командування. Однак матеріал доступний в Wayback Machine.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що армія країни окупанта втратила більше живої сили, ніж ЗСУ.

"Американське видання New York Times писало, що під Бахмутом було поранено 240 українських військових, що медичні установи насилу справлялися з потоком поранених. Воно й не дивно, оскільки працює російська артилерія - це в основному осколкові поранення. Тому така величезна кількість поранених", - зазначив експерт.

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Бахмут війна Росії та України
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