Мережу порвало відео із Закарпаття: свиня втекла з причепа прямо під час руху

Свиня втекла з причепа прямо на ходу / скріншот

Одна зі свиней, яких водій авто перевозив у причепі, вирвалася на свободу прямо під час руху.

Подія трапилася на Закарпатті. Курйоз зафіксували очевидці, пише Zakarpatske TV.

Відзначимо, що в причепі знаходилися кілька тварин. Одна з свиней вистрибнула прямо під час руху по дорозі і побігла на узбіччя.

Додамо, що тварина п'ятачком зламала дошку на автопричепі і вистрибнула. Свині вдалося уникнути наїзду відразу двох автомобілів і втекти на узбіччя.

Водій помітив зникнення і зупинився. Чи вдалося йому зловити втікачку, невідомо.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що жителі села Димки, що в Чернівецькій області, страждають від спустошливих набігів диких свиней. Ті топчуть городи селян і об'їдають кукурудзу.

"Всі потоптали, все місто. Тут може мішок кукурудзи хіба збереться, тому що вони все поламали", – скаржиться місцева мешканка Марія Рошко, яка намагається оговтатися після нападу свиней.

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