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"Рвана рана, кров хлюпала": подробиці смерті поліцейського від іклів кабана під Житомиром

11 січня 2022, 10:57

Завідувач сектору мисливського господарства Роман Логвинчук не пригадує за останні десятиліття жодного епізоду нападу кабана на людину.

Євген Андрейковець
Загиблий Євген Андрейковець / facebook.com/zhytomyr.police

У лісі в Житомиром під час полювання дикий кабан смертельно поранив командира штурмового загону КОРД Євгена Андрейковця. Портал ТСН зібрав всі деталі моторошної події.

За даними журналістів, пес чоловіка, Хантер, злякав кабана. Звір з оскаленими іклами вискочив прямо перед одним з мисливців, Євгеном. Чоловік встиг вистрілити з рушниці, але кабан виявився швидшим. Мисливці кажуть, що сутичка тривала лічені секунди. І потім вони півгодини намагалися врятувати життя Євгенію.

"Розпочато досудове розслідування, буде встановлено коло осіб, обставини і законність полювання та інші обставини, що мають важливе значення", - зазначили слідчі прокуратури.

У лісовому господарстві вже повідомили, полювання було легальним, у загиблого були всі дозволи та ліцензії.

Завідувач сектору мисливського господарства Житомирського лісового та мисливського господарства Роман Логвинчук не пригадує жодного епізоду нападу кабана на людину.

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"Це просто прикрий випадок, збіг обставин. Зазвичай дикий кабан, це звір, коли він відчуває, що його переслідують або тупик, він може кинутися на свого нападника", - сказав він.

Дмитро Мазяр, очевидець трагедії, каже, що Євгена ніяк було не врятувати, оскільки рана була дуже велика (розірвалася артерія). Мисливці трьома ременями перетиснули ногу чоловікові, але кров все одно хлюпала.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що жителі села Димки, що в Чернівецькій області, страждають від спустошливих набігів диких свиней. Ті топчуть городи селян і об'їдають кукурудзу.

"Всі потоптали, все місто. Тут може мішок кукурудзи хіба збереться, тому що вони все поламали", – скаржиться місцева мешканка Марія Рошко, яка намагається оговтатися після нападу свиней.

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