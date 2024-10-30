Секретний задум Зеленського: чи нададуть ЗСУ ракети 'Томагавк' сказав Снєгирьов

Варто звернути увагу на досить цікавий абзац у статті NYT.

https://glavred.net/ukraine/sekretnyy-zamysel-zelenskogo-predostavyat-li-vsu-tomagavki-skazal-snegirev-10609745.html Посилання скопійоване

Експерт Селезньов прокоментував надання ракет Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, фото: ОП

Ключові тези Снєгирьова:

Аналітик прокоментував секретний пункт Зеленського

Союзники не бажають надавати Україні ракети дальнього ураження

Україні пора реалізувати власну ракетну програму

За даними видання The New York Times, президент України Володимир Зеленський у межах одного із секретних пунктів плану Перемоги нібито звернувся до США з проханням надати ракети "Томагавк" із дальністю 2400 км.

Як пояснив Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співзасновник громадянської ініціативи "Права справа" в матеріалу для Главреду, коли секретний пункт оголошується в NYT, то постає відповідне запитання щодо самого режиму секретності.

відео дня

Про що свідчить план Зеленського

"В плані Зеленського є чіткий пункт щодо неядерної зброї стримування, і мова йшла, відповідно, про ракети з дальністю ураження більше 500 км. Але уже тоді стало зрозуміло, що,скоріше за все, мова йде про "Томагавки". Адже у відкритій частині плана Зеленського йшлося про створення розміщення в Україні ракетного потенціалу для неядерного стримування потенційного противника", - йдеться в заяві.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Союзники "здають назад" у передачі зброї

Військовий аналітик прокоментував також реалістичність цього питання. Він пригадав, що вже є заява неназваного високопосадовця, який прокоментував пункти плану Зеленського.

"Але крім заяв New York Times, які останнім часом демонструють певну упередженість у висвітленні українських подій, варто і говорити про те, що є більш вагомі речі. Які говорять про те, що ані Сполучені Штати, ані Німеччина не готові передати навіть ракети з дальністю ураження до 150 км. Німеччина категорично відмовила українській стороні в можливій передачі ракет "Таурус", дальність ураження яких 500 км", - каже Снєгирьов.

Як пояснює експерт Снєгирьов, аналогічна ситуація і з забороною на використання "Атакамсів" для ударів по території Російської Федерації, чия дальність ураження сягає 300 км.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Єдиним позитивом в цьому, на думку аналітика, можуть бути заяви міністра закордонних справ Великої Британії, якій свого часу, ще під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів, заявив, що до кінця 2024 року можливі зміни в моменті надання дозволу бити вглиб російської території з використанням "Шторм шедоу".

"Але це, знову-таки, 300 км. Тобто граничні відстані, про які наразі дискутують – це максимум 500 км. Натомість, якщо вірити New York Times, "Томагавки" з дальністю враження 2400 км, а це фактично більша частина території Російської Федерації. То про яку реалістичність можна говорити, враховуючи те, що Україні не дають зброю зі значно меншою дальністю?!", - цікавиться експерт.

Захід розпочав "гру на випередження"

Однак варто, на переконання Снєгирьова, і звернути увагу на досить цікавий абзац у статті NYT. Там заявляється про те, що план Зеленського є нездійсненним і розрахований на українського споживача. А також те, що він чітко має показати, що можливості української сторони в моменті протистояння російській агресії напряму залежать від Заходу.

Відповідно, як висновок, на думку аналітика, якщо Захід реагує негативно (а він вже це зробив практично по всіх пунктах), то відповідальність за можливі подальші події на лінії боєзіткнення автоматично перекладаються на країни Заходу.

Тому, як підкреслює Снєгирьов, поява статті не випадкова. Це, на його думку, можна сказати, гра на випередження, щоб мінімізувати для себе негативні сценарії.

Мова йде про колективну відповідальність в моменті ненадання тих чи інших видів озброєння і, відповідно, можливостей використання українською стороною відповідної риторики.

Україні варто ставати більш самостійною

"З цим і повʼязані проблеми на лінії фронту. Інше питання – чому на 10-му році російсько-української війни Сили оборони України на 80% залежні від зовнішніх партнерів. Цього часу було б більш ніж достатньо і для попередньої влади, і для нинішньої для розбудови вітчизняного ВПК. Більше того – для власної ракетної програми. Нагадаю, що в 2016 році широкому загалу були продемонстровані оперативно-тактичні комплекси "Грім-2", більш відомі як "Сапсан" з дальністю ураження 500 км. Гроші на розробку цих оперативно-тактичних комплексів дала Саудівська Аравія, тобто навіть не український бюджет. І чому ці ракетні технології не були, відповідно, масштабовані у промисловихобсягах та не стали на озброєння Сил оборони України ще до початку широкомасштабного вторнення – запитання відкрите", - цікавиться експерт.

Саме тому, як підкреслює співзасновник громадянської ініціативи "Права справа", замість того, аби третій рік поспіль слухати про німецькі "Тауруси", в яких нам відмовляють, ми мали би реалізувати власну ракетну програму, і це не "Паляниця", а ОТРК "Грім-2", чия дальність вдвічі більша за американські "Атакмс".

Ракети українського виробництва / Инфографика: Главред

"Коли говорять про те, що це неможливо в умовах війни, і робиться відповідний посил з приводу того, що вся територія України знаходиться в зоні ураження чи то крилатих, чи то балістичних ракет, можна навести приклад терористичних угрупувань ХАМАС і Хезболла, які розмістили ракетні виробництва під землею під боком у найбільш потужної армії світу – ізраїльського ЦАХАЛ. І, відповідно, під боком в ізраїльських спецслужб. Причому варто зазначити, що за рік війни ЦАХАЛ заявив, що ліквідував трохи більше 40% підземних тунелів, що свідчить про характер цих інженерних споруд. Але головне – у цих тунелях розташоване ракетне виробництво. І, відповідно пуски балістичних ракет так само здійснюються з цих підземних бункерів", - каже експерт.

Окрім цього, аналітик нагадує, що нам у спадок дісталося ВПК Радянського Союзу, яке було побудовано за часів Холодної війни згідно стандартів того часу – з підземними тунелями, комунікаціями, бункерами тощо. Кожне підприємство ВПК мало, відповідно, підземну інфраструктуру, і навіть це би вже дало можливість для перенесення виробництва втім землю і реалізації власної ракетної програми.

"Підсумовуючи: "Томагавки" не нададуть, це навіть не буде розглядатися. А те, що відбулося – це так званий контрольований витік інформації. Бо секретні пункти – це грифована інформація з обмеженим доступом. А якщо в New York Times є доступ до подібної інформації, це може означати, що західні спецслужби прорахували можливі подальші дії українського керівництва та зіграли на випередження, щоб уникнути певних політичних колізій", - резюмує експерт.

Витрати НАТО на оборону / Инфографика: Главред

План перемоги Зеленського - останні новини

Нещодавно стало відомо, що Зеленський попросив у союзників. Про це вказало New York Times із посиланням на високопосадовця США.

Окрім цього, як писав Главред, Зеленський розкрив деталі візиту до Ісландії. Йшлося про план перемоги та виробництво зброї.

А от на думку Путіна, План перемоги перекреслив можливість переговорів. Диктатор заявив, що отримав пропозицію від України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред