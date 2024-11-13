Закінчити війну за 24 години: дипломат дав чітку відповідь, чи прогне Трамп РФ

Що сказав Безсмертний:
- Оточення Трампа нав'язує йому думку, що війну можна закінчити за мить
- Війну можна виграти, посиливши Україну, торг зараз не допоможе
Ні що більше, як фантазія з оточення Трампа, є теза про те, що новообраний президент Сполучених Штатів може закінчити російську агресію проти України за 24 години.
Таке бачення ситуації висловив історик і дипломат Роман Безсмертний, передає РБК-Україна.
Як підкреслив експерт, це саме оточення Трампа і "вбиває йому в голову" те, що війну України та Росії можна швидко закінчити.
"На мою думку, теза про те, що війна закінчиться за 24 години, за кілька місяців і так далі — це фантазія людей, які оточують Дональда Трампа, які йому вбивають у голову, що це питання, яке буде швидко розв'язане", - сказав Безсмертний.
Безсмертний впевнений, що, якщо почнеться торг щодо територій, це призведе до глобальної війни, "причому з гарантією і страховкою". Лише максимально посиливши Україну, можна закінчити війну.
"І ця теза, яка звучить у всіх в команді Трампа "До миру через силу", вона є абсолютно правильною. Бо нагинати Україну в цій ситуації — це ситуацію загострюватиме. І тому рано чи пізно це стане зрозуміло. Це стане зрозуміло дуже швидко. В Пентагоні, в Центральному розвідувальному управлінні, в адміністрації Трампа", - додав Безсмертний.
Однак у такому випадку не варто виключати, що "буде відмова від окремих тез, які зараз озвучуються багатьма навколо Трампа", підсумовує експерт.
Мирний план Трампа щодо України - що відомо
Раніше Главред повідомляв, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив про можливі спекуляції на тему запропонованого Дональдом Трампом плану щодо припинення війни в Україні до його інавгурації як президента США.
А от політтехнолог Станіслав Бєлковський не відкидає варіанту, що війна може скоро завершитися за так званим "планом Трампа". Ба більше, на його думку, він є більш прийнятним для Києва.
Водночас речниця Трампа Каролін Лівітт зазначила, що одним із пріоритетів Трампа у перші дні на посаді буде організація переговорів між Україною та Росією для припинення війни.
Інші важливі новини:
- Великій Британії доведеться відправити війська в Україну: Джонсон назвав умову
- "Це реальна загроза": глава генштабу Польщі не виключає нападу Росії
- Підрив Курахівської дамби: чи повториться сценарій Каховської ГЕС - еколог
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред