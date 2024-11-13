Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Закінчити війну за 24 години: дипломат дав чітку відповідь, чи прогне Трамп РФ

Даяна Швець
13 листопада 2024, 07:27
295
Лише максимально посиливши Україну, можна закінчити війну, вважає експерт Безсмертний.
Закінчити війну за 24 години: дипломат дав чітку відповідь, чи прогне Трамп РФ
Дипломат пояснив, чи вийде у Трампа закінчити війну за 24 години / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Що сказав Безсмертний:

  • Оточення Трампа нав'язує йому думку, що війну можна закінчити за мить
  • Війну можна виграти, посиливши Україну, торг зараз не допоможе

Ні що більше, як фантазія з оточення Трампа, є теза про те, що новообраний президент Сполучених Штатів може закінчити російську агресію проти України за 24 години.

Таке бачення ситуації висловив історик і дипломат Роман Безсмертний, передає РБК-Україна.

відео дня

Як підкреслив експерт, це саме оточення Трампа і "вбиває йому в голову" те, що війну України та Росії можна швидко закінчити.

"На мою думку, теза про те, що війна закінчиться за 24 години, за кілька місяців і так далі — це фантазія людей, які оточують Дональда Трампа, які йому вбивають у голову, що це питання, яке буде швидко розв'язане", - сказав Безсмертний.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - інфографіка / Инфографика: Главред

Безсмертний впевнений, що, якщо почнеться торг щодо територій, це призведе до глобальної війни, "причому з гарантією і страховкою". Лише максимально посиливши Україну, можна закінчити війну.

"І ця теза, яка звучить у всіх в команді Трампа "До миру через силу", вона є абсолютно правильною. Бо нагинати Україну в цій ситуації — це ситуацію загострюватиме. І тому рано чи пізно це стане зрозуміло. Це стане зрозуміло дуже швидко. В Пентагоні, в Центральному розвідувальному управлінні, в адміністрації Трампа", - додав Безсмертний.

Однак у такому випадку не варто виключати, що "буде відмова від окремих тез, які зараз озвучуються багатьма навколо Трампа", підсумовує експерт.

Мирний план Трампа щодо України - що відомо

Раніше Главред повідомляв, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив про можливі спекуляції на тему запропонованого Дональдом Трампом плану щодо припинення війни в Україні до його інавгурації як президента США.

А от політтехнолог Станіслав Бєлковський не відкидає варіанту, що війна може скоро завершитися за так званим "планом Трампа". Ба більше, на його думку, він є більш прийнятним для Києва.

Водночас речниця Трампа Каролін Лівітт зазначила, що одним із пріоритетів Трампа у перші дні на посаді буде організація переговорів між Україною та Росією для припинення війни.

Інші важливі новини:

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США ЗСУ Дональд Трамп мирне врегулювання президентські вибори в США Трамп новини війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прощальний подарунок для України: чи гримне Байден дверима Білого дому

Прощальний подарунок для України: чи гримне Байден дверима Білого дому

08:10Погляди
У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

07:57Україна
Загроза балістики для Києва: у столиці працює ППО, лунають вибухи

Загроза балістики для Києва: у столиці працює ППО, лунають вибухи

07:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чоловік розкопав задній сад свого 450-річного будинку і знайшов справжній скарб

Чоловік розкопав задній сад свого 450-річного будинку і знайшов справжній скарб

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавжди

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавжди

Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюрером

Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюрером

Китайський гороскоп на завтра 13 листопада: Бикам - образа і страх, Коням - випробування

Китайський гороскоп на завтра 13 листопада: Бикам - образа і страх, Коням - випробування

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і Трамп

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і Трамп

Останні новини

08:10

Прощальний подарунок для України: чи гримне Байден дверима Білого дому

07:57

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

07:55

"У неї пропите обличчя": у зрадниці Лоліти почалися нові проблеми

07:54

В Києві лунають вибухи: можуть бути запровадженні превентивні відключення - КМВА

07:27

Закінчити війну за 24 години: дипломат дав чітку відповідь, чи прогне Трамп РФ

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - КорольчукЯкщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук
07:25

Загроза балістики для Києва: у столиці працює ППО, лунають вибухи

06:59

Російські бомбардувальники Ту-95 випустили ракети по Україні: що відомо

06:42

Підрив Курахівської дамби: чи повториться сценарій Каховської ГЕС - еколог

06:10

Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюреромПогляд

Реклама
05:30

РФ може розв'язати війну руками солдатів із КНДР, Сирії та Ірану: названо "жертви"

05:00

"Ми не відчули": Дмитро Монатік заговорив про стать третьої дитини

04:52

Без світла по 20 годин: якою буде ситуація з енергетикою в Україні взимку

04:05

З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьохВідео

03:35

Чому кіт нявкає біля зачинених дверей: вчені дали цікаву відповідь

03:03

Після війни наслідки ударів по енергетиці все ще будуть відчутні: прогноз експерта

02:35

Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробкиВідео

01:45

Бронювання від мобілізації: у Міноборони зробили важливу заяву

01:30

Творець "Леона" і "П'ятого елемента" Люк Бессон візьме участь у форумі в Москві

01:00

І в вогонь, і в воду: астрологи назвали ТОП-4 найвідданіших знаків зодіаку

00:45

Мільярди доларів на оборону: у США назвали суму, що залишилася на допомогу Україні

Реклама
00:25

Ще один хлопчик пішов у відставку: Мадонна покинула 28-річного коханого

00:09

Загроза наступу РФ на Запоріжжі: в РНБО зробили важливу заяву

12 листопада, вівторок
23:54

Королівський біограф розсекретив останні слова королеви Єлизавети II

23:47

Загроза арешту за ордером МКС: стало відомо, хто поїде до Бразилії замість Путіна

23:31

"Світ тісний": Дорофєєва і Дантес зустрілися вперше за довгий час

23:25

В Україну повертаються графіки відключень світла: кого зачепить в першу чергу

22:59

"Калібри" завантажили на борт: у ВМС попередили про загрозу ракетного удару РФ

22:46

Простий тест, який допоможе у виборі партнера: який танець вам до душі більше

22:35

На місці удару пожежа: ЗСУ уразили важливу ціль в Бєлгородській області - деталі

22:31

"Я ж у вас одна": Алла Пугачова жорстко поставила на місце російський шоу-бізнес

21:54

Два масовані залпи: названо головні цілі ракетних ударів РФ по Україні

21:53

РФ могла накопичити півтори тисячі ракет, готуючись до наступу: військовий зробив заяву

21:47

Колишня дружина Узєлкова прийняла рішення і зробила заяву - деталі

21:42

Сестра путіністки Шукшиної розповіла, як та обібрала їхню матір "до нитки"

21:33

"Це реальна загроза": глава генштабу Польщі не виключає нападу Росії

21:27

На українців можуть чекати серйонзні відключення світа: названо головну умову

21:05

Меланія Трамп грубо обійшлася з Джилл Байден: що сталося

20:59

Великій Британії доведеться відправити війська в Україну: Джонсон назвав умову

20:52

"Впала, як сніг на голову": вагітна зірка "Кріпосної" розповіла про розлучення

20:52

РФ збирає резерви та готує прорив: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

Реклама
20:44

Переведення військових через "Армія+": як це буде відбуватись - Зеленський

20:40

"Ситуація все більш напружена": лейтенант ЗСУ - про наступ РФ на Запоріжжі

20:17

"Все веде до перемир'я": експерт назвав термін, коли закінчиться війна в Україні

20:15

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавждиВідео

19:54

Арнольд Шварценеггер втретє став дідусем

19:50

У ГУР відповіли на фейк щодо "зриву операції" з перегону вертольота Мі-8 РФ

19:45

Дивно, але геніально: для чого потрібно заливати батареї водою кожного місяця

19:39

Засипатиме снігом та буде ожеледиця: у областях оголосили штормове попередження

19:10

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і ТрампПогляд

18:58

Нерозгадана загадка цілого століття: чи треба насправді солити салат "Олів'є"

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоОптичні ілюзіїУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти