Закінчити війну за 24 години: дипломат дав чітку відповідь, чи прогне Трамп РФ

Лише максимально посиливши Україну, можна закінчити війну, вважає експерт Безсмертний.

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Дипломат пояснив, чи вийде у Трампа закінчити війну за 24 години / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Що сказав Безсмертний:

Оточення Трампа нав'язує йому думку, що війну можна закінчити за мить

Війну можна виграти, посиливши Україну, торг зараз не допоможе

Ні що більше, як фантазія з оточення Трампа, є теза про те, що новообраний президент Сполучених Штатів може закінчити російську агресію проти України за 24 години.

Таке бачення ситуації висловив історик і дипломат Роман Безсмертний, передає РБК-Україна.

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Як підкреслив експерт, це саме оточення Трампа і "вбиває йому в голову" те, що війну України та Росії можна швидко закінчити.

"На мою думку, теза про те, що війна закінчиться за 24 години, за кілька місяців і так далі — це фантазія людей, які оточують Дональда Трампа, які йому вбивають у голову, що це питання, яке буде швидко розв'язане", - сказав Безсмертний.

Дональд Трамп - інфографіка / Инфографика: Главред

Безсмертний впевнений, що, якщо почнеться торг щодо територій, це призведе до глобальної війни, "причому з гарантією і страховкою". Лише максимально посиливши Україну, можна закінчити війну.

"І ця теза, яка звучить у всіх в команді Трампа "До миру через силу", вона є абсолютно правильною. Бо нагинати Україну в цій ситуації — це ситуацію загострюватиме. І тому рано чи пізно це стане зрозуміло. Це стане зрозуміло дуже швидко. В Пентагоні, в Центральному розвідувальному управлінні, в адміністрації Трампа", - додав Безсмертний.

Однак у такому випадку не варто виключати, що "буде відмова від окремих тез, які зараз озвучуються багатьма навколо Трампа", підсумовує експерт.

Мирний план Трампа щодо України - що відомо

Раніше Главред повідомляв, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив про можливі спекуляції на тему запропонованого Дональдом Трампом плану щодо припинення війни в Україні до його інавгурації як президента США.

А от політтехнолог Станіслав Бєлковський не відкидає варіанту, що війна може скоро завершитися за так званим "планом Трампа". Ба більше, на його думку, він є більш прийнятним для Києва.

Водночас речниця Трампа Каролін Лівітт зазначила, що одним із пріоритетів Трампа у перші дні на посаді буде організація переговорів між Україною та Росією для припинення війни.

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