Графіки відключень офіційно повертаються: в Укренерго розповіли про обмеження

Що треба знати:
- Для бізнесу та промислових споживачів вводяться обмеження електроспоживання
- В години максимального споживання необхідно заощаджувати електроенергію
Сьогодні, 13 листопада тимчасово запроваджуються обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів. Про це йдеться у заяві Укренерго.
Основною причиною, як повідомили в структурі, є короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.
"Обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані", - зазначили в Укренерго.
Важливим моментом є те, що для побутових споживачів жодних обмежень не передбачається.
"Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання. Закликаємо бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності", - закликали в Укренерго.
Відключення електроенергії в Україні - що відомо
Як сьогодні повідомляв Главред, в КМВА попередили, що в столиці можуть бути запровадженні превентивні відключення. Перед такою заявою жителів столиці попередили про загрозу балістики і закликали терміново пройти в укриття.
Водночас, як переконаний енергетичний експерт Юрій Корольчук, чи будуть відключення до кінця зими, залежить від двох факторів – погоди та технічного стану.
Однак загроза відключень буквально "висить" над країною, адже РФ накопичує ракети для декількох масованих ударів. Ймовірно, що росіяни можуть бити по енергетичному сектору і чекають сильних холодів, тож саме для цього і накопичують ракети.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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