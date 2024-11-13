Графіки відключень офіційно повертаються: в Укренерго розповіли про обмеження

Українців закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання.

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В Укренерго підтвердили тимчасові відключення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що треба знати:

Для бізнесу та промислових споживачів вводяться обмеження електроспоживання

В години максимального споживання необхідно заощаджувати електроенергію

Сьогодні, 13 листопада тимчасово запроваджуються обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів. Про це йдеться у заяві Укренерго.

Основною причиною, як повідомили в структурі, є короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.

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"Обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані", - зазначили в Укренерго.

Як зекономити на електроенегії / Инфографика: Главред

Важливим моментом є те, що для побутових споживачів жодних обмежень не передбачається.

"Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання. Закликаємо бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності", - закликали в Укренерго.

Відключення електроенергії в Україні - що відомо

Як сьогодні повідомляв Главред, в КМВА попередили, що в столиці можуть бути запровадженні превентивні відключення. Перед такою заявою жителів столиці попередили про загрозу балістики і закликали терміново пройти в укриття.

Водночас, як переконаний енергетичний експерт Юрій Корольчук, чи будуть відключення до кінця зими, залежить від двох факторів – погоди та технічного стану.

Однак загроза відключень буквально "висить" над країною, адже РФ накопичує ракети для декількох масованих ударів. Ймовірно, що росіяни можуть бити по енергетичному сектору і чекають сильних холодів, тож саме для цього і накопичують ракети.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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