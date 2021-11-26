"Вважають дурнями і блокують": у Києві жінці хотіли продати дорогу іграшку з фальшивою знижкою

В Україні напередодні Чорної п'ятниці українці часто скаржаться на недобросовісну поведінку продавців. Про один з таких епізодів повідомляє портал ТСН з посиланням на розповідь незадоволеної клієнтки.

Жінка поскаржилася, що хотіла купити в одному з українських дитячих магазинів іграшку ‒ нібито зі знижкою. Однак продати їй її намагалися за стандартною вартістю.

За словами жінки, продавці перед чорною п'ятницею підняли ціну на товар на 10%.

"У чорну п'ятницю хотіла купити дитині подарунок зі знижкою. Для цього залишила відкриту вкладку в телефоні. Коли зайшла перевірити ціну, виявила, що її спочатку підняли, а потім опустили на 10%. Після чого я написала про це на сторінку магазину в Instagram. На що мені сказали - на товар є знижка. І заблокували мене", - розповіла ТСН.иа Христина Матея.

Згодом адміністратори сторінки заблокували і аккаунт сестри клієнтки.

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"Просто неприємна ситуація. Вважають клієнтів дурнями", - підкреслила Христина.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПриватБанк заблокував картки своєї клієнтки на 120 днів. На рахунку жінки, яка займалася купівлею-продажем криптовалют, Залишилося 23 тисячі гривень. У НБУ попередили про те, що банки можуть блокувати рахунки за підсумками фінансового моніторингу.

Наприкінці червня в ПриватБанку заявляли, що проблемна ситуація, пов'язана з помилковим списуванням рахунків і некоректним відображенням залишку на рахунку, вирішена. Тоді в банку заявили про повернення грошей всім клієнтам.