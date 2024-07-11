СБУ затримала капітана африканського корабля, котрий крав зерно з Криму

Служба безпеки України затримала капітана судна під африканським прапором, який раніше вивозив з тимчасово окупованого Криму українське зерно.

https://glavred.net/ukraine/sbu-zaderzhala-afrikanskogo-kapitana-korablya-kotoryy-voroval-zerno-iz-kryma-10579907.html Посилання скопійоване

СБУ затримала капітана корабля, який вивозив українське зерно / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr, УНІАН

Служба безпеки України змогла затримати капітана вантажного судна під африканським прапором, як виявилось, раніше він вивозив із тимчасово окупованого Криму українське зерно. Про це повідлмила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки затримала в акваторії Одеської області іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на РФ. Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення окупантів на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Згідно із доводами слідства, протягом 2023-2024 року судно під африканським прапором неодноразово пришвартовувалось у одному з портів Севастополя, щоб грабувати агропродукцію та вивозити її з України.

відео дня

"Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора. Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу", - розповіли в СБУ.

Таким чином капітан допомагав окупантам вивозити багатотисячні вантажі зерна, які раніше росіяни вкрали на тимчасово окупованих територіях України.

Як додали в СБУ, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входили ще 12 іноземців.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

СБУ під час обшуку знайшла на судні засоби навігації, бортові журнали та документи, які свідчасть про причетність екіпажу до злочинної діяльності.

Спецоперації СБУ під час війни в Україні

Нагадаємо, Україна організувала серійне виробництво вітчизняних ударних дронів, які дозволяють наносити удари по військових об'єктах агресора Росії на відстані понад 1000 кілометрів.

Нагадаємо, раніше, 22-28 червня Україна завдала ударів по російському Центру космічного стеження і зв'язку в захопленому РФ Криму.

У ніч на 30 червня в чотирьох регіонах країни-агресора Росії повідомили про нібито атаку безпілотників. Місцеві жителі та влада Брянської, Бєлгородської, Липецької та Курської областей здійняли галас у мережі через вибухи, руйнування та зникнення світла.

Інші новени по темі війни:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред