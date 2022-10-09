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"Збивати терористичне сміття РФ": Єрмак назвав спосіб захисту від російських ракет

9 жовтня 2022, 20:24

Системи ППО - це саме те, що потрібно Україні, підкреслив Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак
Андрій Єрмак / president.gov.ua

Україні необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб ефективніше збивати російське терористичне "сміття".

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Своє повідомлення він опублікував у Telegram.

"Сучасні системи ППО - це саме те, що нам потрібно, щоб ефективніше збивати російське терористичне "сміття", яким вони обстрілюють наші мирні міста. Будемо збивати, а також карати терористів за злочини проти наших людей", - зазначив глава ОП.

Єрмак також додав, що це саме та відповідь, яку повинна давати цивілізація.

'Збивати терористичне сміття РФ': Єрмак назвав спосіб захисту від російських ракет

Ракетний обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, вночі 9 жовтня, окупанти в черговий раз обстріляли ракетами Запоріжжя.

У місті частково зруйновано 9-поверхову будівлю і п'ять приватних будинків. Пошкоджено понад 50 багатоповерхівок та 20 будинків у приватному секторі.

Згідно з останніми даними, загинули 13 городян, ще 49 госпіталізовані, з них 6 дітей.

В даний час ще ведуться роботи з розбору завалів, під ними ще можуть перебувати люди.

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ПВО Андрій Єрмак війна Росії та України
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