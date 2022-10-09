'Збивати терористичне сміття РФ': Єрмак назвав спосіб захисту від російських ракет

Системи ППО - це саме те, що потрібно Україні, підкреслив Андрій Єрмак.
Україні необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб ефективніше збивати російське терористичне "сміття".
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Своє повідомлення він опублікував у Telegram.
"Сучасні системи ППО - це саме те, що нам потрібно, щоб ефективніше збивати російське терористичне "сміття", яким вони обстрілюють наші мирні міста. Будемо збивати, а також карати терористів за злочини проти наших людей", - зазначив глава ОП.
Єрмак також додав, що це саме та відповідь, яку повинна давати цивілізація.
Ракетний обстріл Запоріжжя
Нагадаємо, вночі 9 жовтня, окупанти в черговий раз обстріляли ракетами Запоріжжя.
У місті частково зруйновано 9-поверхову будівлю і п'ять приватних будинків. Пошкоджено понад 50 багатоповерхівок та 20 будинків у приватному секторі.
Згідно з останніми даними, загинули 13 городян, ще 49 госпіталізовані, з них 6 дітей.
В даний час ще ведуться роботи з розбору завалів, під ними ще можуть перебувати люди.
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