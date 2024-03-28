РФ втратила винищувач Су-27: літак весь у вогні впав на дно Чорного моря

Російський винищувач Су-27 могли збити самі ж окупанти.

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ЗСУ знищили російський винищувач Су-27 / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У небі над Чорним морем було знищено російський винищувач Су-27. Відео з вогненним падінням літака вже розлетілося в Мережі.

Як повідомляє Telegram-канал Кримський вітер, цей винищувач злетів з аеродрому Бельбек. За однією з версій, його могли знищити росіяни. Пізніше з'явилася інформація про те, що літак був знищений із С-400.

Дивіться відео зі знищенням російського Су-27:

ЗСУ знищили російський винищувач Су-27 / фото: скріншот

відео дня

У Мережі також повідомили про те, що по винищувачу Су-27 стріляла російська система ППО "Панцир-С1" з Інкермана. Ця система ще кілька місяців тому була помічена на Зеленій гірці.

ЗСУ знищили російський винищувач Су-27 / Колаж: Главред, фото: Telegram/Кримський вітер

Падіння Су-27 - окупанти прокоментували знищення літака

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив, що російський винищувач Су-27 був знищений. Він стверджує, що російський пілот встиг катапультуватися.

"Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники Рятувальної служби Севастополя на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує", - написав окупант.

Що відомо про винищувач Су-27? Су-27 - радянський важкий багатоцільовий високоманеврений всепогодний винищувач четвертого покоління. Після розпаду СРСР вироблявся в Росії. Про це повідомляє Вікіпедія. Цей літак має висоту 5,9 м, його довжина - 21,9 м, а розмах крила - 14,6 м. Маса Су-27 без додаткового спорядження становить 16,3 т, а максимальна маса з повним завантаженням - 30 т. Він може піднятися на висоту до 18 500 ми розігнатися до швидкості 2 500 км/с. Максимальна дальність польоту становить 3900 км, а бойовий радіус - 1 500 км. Винищувач озброєний 30-мм авіаційною гарматою ГШ-3-1, також він має 9 зовнішніх вузлів для підвіски керованих ракет ближнього і дальнього радіусу класів "повітря-повітря" і "повітря-земля". Він може виявити повітряні цілі на відстані 35-100 км і одночасно захопити до 10 об'єктів. При цьому Су-27 може вести вогонь лише по одній цілі, наводячи одну або дві ракети. Наземні цілі можуть бути зафіксовані, якщо пересуваються зі швидкістю не менше 15 км/год. Надводні об'єкти можуть бути засічені на відстані до 350 км.

Знищені російські літаки - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 березня в Сімферопольському районі тимчасово окупованого Росією Криму були чутні сильні вибухи. Під удар потрапили літаки і кораблі.

12 березня в Іванівській області Росії розбився військово-транспортний літак Іл-76. У літаку загорівся і відвалився двигун, пілот намагався здійснити посадку, але не вдалося.

31 січня, Повітряні сили України, ймовірно, здійснили удар по аеродрому Бельбек на тимчасово окупованому Криму. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук опублікував у своєму Telegram-каналі відео з аеродрому Бельбек.

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