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Це принижує Путіна: стало відомо, що зіграє центральну роль у битві за Крим

Марія Николишин
5 червня 2024, 17:49
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Непослідовність публічної позиції Кремля щодо нападів на "російську територію" має ряд наслідків для подальшого ведення війни.
Це принижує Путіна: стало відомо, що зіграє центральну роль у битві за Крим
Путін відвів більшість військових кораблів у відносно безпечні російські порти / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, deepstatemap

ЗСУ з перших місяців протистояння атакували російські війська в тимчасово окупованому Криму "всіма доступними видами зброї, включно з тією, яку надали західні союзники країни", повідомляє Atlantic Council.

Видання зазначає, що поставлені із Заходу ракети зіграли центральну роль у битві за півострів, дозволивши Києву методично виснажувати протиповітряну оборону Росії та топити військові кораблі.

"Найяскравіша атака сталася у вересні 2023 року, коли Україна за допомогою західних крилатих ракет розбомбила та частково знищила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Якщо для Путіна Херсон (деокупація міста у листопаді 2022 року - ред.) був соромом, то це було дуже особисте приниження", - йдеться у матеріалі.

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За словами видання, диктатор відвів більшість військових кораблів, що залишилися, від кримських берегів у відносно безпечні російські порти.

"Очевидна непослідовність публічної позиції Кремля щодо нападів на "російську територію" має ряд практичних наслідків для подальшого ведення війни. Це підкреслює гнучкість російських "червоних ліній" і зміцнює уявлення про те, що Москва насамперед прагне використати власний страх Заходу перед ескалацією, а не встановити будь-які справжні кордони", - підсумували у виданні.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари ЗСУ по Чорноморському флоту РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з моменту втрати крейсера "Москва" Чорноморський флот РФ фактично можна називати флотилією.

Крім того, єдиний шанс ворога посилити Чорноморський флот – це перекинути менші кораблі до Чорного моря річкою або їх збудувати.

Варто зауважити, що Сили оборони України загнали російський Чорноморський флот у тактичний глухий кут. Військові кораблі країни-агресора не можуть залишити акваторію Чорного моря та залишаються "в ролі жертви".

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