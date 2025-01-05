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Знищено тисячі північнокорейців: Зеленський про масштабні втрати КНДР у війні

Олексій Тесля
5 січня 2025, 23:48
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Північна Корея перекинула на війну 12 тисяч військових, повідомив президент.
Зеленський, армія КНДР
Володимир Зеленський назвав втрати армії КНДР / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Втрати КНДР у війні з Україною склали 3,8 тисячі осіб
  • Пхеньян може перекинути ще десятки тисяч військових

Втрати Північної Кореї у війні з Україною становили 3,8 тисячі осіб убитими і пораненими, заявив президент України Володимир Зеленський.

Такі цифри глава держави озвучив в інтерв'ю Лексу Фрідману, опублікованому в неділю на YouTube каналі Офісу президента України.

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"Північна Корея. Подивіться на цей приклад. 12 тисяч приїхало. На сьогодні 3 800 убито або поранено", - сказав Зеленський.

Він попередив, що КНДР може перекинути ще десятки тисяч військових для участі у війні.

"Ми не хочемо війни. Ми хочемо росіян зупинити. А вони запрошують солдатів із Північної Кореї. Спалюють їм обличчя, пораненим або вбитим", - додав Зеленський.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Як повідомляв Главред, за словами Романа Свитана, залучення північнокорейських військових не допомогло Росії посилити позиції і витіснити ЗСУ з Курщини. Солдатів КНДР використовують як "гарматне м'ясо".

Раніше Євген Дикий попередив, що російський диктатор Володимир Путін може купити ще 120 тисяч солдатів із Північної Кореї, але вони виявляться не готовими до цієї війни.

Нагадаємо, в ГУР повідомляли, що північнокорейські підрозділи на Курському напрямку продовжують зазнавати суттєвих втрат серед особового складу, через що російські командири перекидають на передову нові військові підрозділи КНДР.

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Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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