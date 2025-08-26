З якими країнами українці зможуть мати множинне громадянство - оприлюднено список

Зеленський під час зустрічі зі Світовим конгресом українців оголосив перелік країн, з якими українці зможуть мати множинне громадянство.

З якими країнами українці зможуть мати множинне громадянство / Колаж Главред, фото: УНІАН

Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців

Оприлюднено спиоск країн в яких діятимуть норми множинного громадянства для українців

Сьогодні, 26 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців. За підсмуками зустрічі він озвучив перелік країн з якими українці можуть мати множинне громадянство. Про результати зустрічі він повідомив у дописі в Telegram.

Під час зустрічі зі Світовим конгресом українців Зеленський повідомив, що серед тем обговорення було й питання множинного громадянства.

"Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти, і першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Це крок для ще більшої єдності українців у світі", - зазначив Зеленський, передає Офіс президента України.

Він підкреслив, що відповідні норми насамперед стосуватимуться країн, у яких мешкає найбільша кількість українців, котрі виїхали після початку повномасштабного вторгнення.

Також сторони говорили про дипломатичні зусилля та тиск на Росію, питання повернення викрадених дітей, підтримку українських школярів і залучення інвестицій у відбудову країни. Окремо обговорили допомогу військовим, адже представники Конгресу вже спрямували зібрані кошти на дрони та пікапи для фронту.

Президент подякував членам Конгресу за їхню активну діяльність на підтримку України.

Чому множинне громадянство важливе для України - думка експерта

Як писав Главред, керівний партнер ЮК Winner, адвокат Ігор Ясько наголошує, що, всупереч побоюванням скептиків, ухвалення цього законопроєкту не суперечить Конституції України. Адже стаття 4 Основного Закону закріплює принцип єдиного громадянства, який означає єдність правового статусу громадян, а не заборону володіти паспортами інших країн.

Ба більше, в Україні множинне громадянство фактично існувало й раніше, наприклад, у випадках дітей від змішаних шлюбів чи автоматичного набуття паспорта країни проживання. Новий закон лише закріплює цю реальність, хоча й водночас актуалізує низку давніх проблем.

"З одного боку, цей крок відкриває двері для збереження зв’язку з мільйонами українців за кордоном, особливо вимушених мігрантів та діаспори, залучення інвестицій, фахівців, підприємців та іноземних спеціалістів, що сприятиме економічному розвитку. Також множинне громадянство допомогатиме адаптації до європейських стандартів і спрощення процедур для громадян країн ЄС та "Великої сімки"", - вказує він.

Множинне громадянство в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 червня Верховна Рада остаточно ухвалила закон №11469, яким в Україні запроваджується інститут множинного громадянства. За документ проголосували 243 народні депутати.

15 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство.

Як раніше наголошував колишній міністр з питань національної єдності Чернишов, нині за межами України проживає понад 20 мільйонів громадян, серед яких близько 5 мільйонів є вимушеними мігрантами, які залишили країну після початку повномасштабної війни.

