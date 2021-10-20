З Донбасом, але без "ЛДНР" та особливого статусу: РНБО опублікувала словник російської пропаганди

РНБО розробила глосарій для боротьби з "російською термінологією" / УНІАН

Апарат РНБО опублікував глосарій, який рекомендують використовувати органам державної та місцевої влади, а також ЗМІ в темах російської агресії. Його розробили для протидії пропаганді.

Як зазначають у відомстві, російські спецслужби інфільтрують в український і світовий інформаційний простір назви, слова і словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати окупацію і просувати російські пропагандистські стратегії. З повним переліком термінів можна ознайомитися за посиланням.

У першому стовпчику термін з пропаганди, в другому і третьому як воно насправді. Загалом у глосарії пʼять розділів. Перший стосується загальної термінології ("хунта", "Малоросія" та "русский мир"), другий – окупації Криму ("русская весна" та "воззʼєднання Криму з Росією"). У третьому розділі йдеться про фейки про війну на Донбасі ("Л/ДНР", "ополчення").

У четвертому розділі викладена пропагандистська термінологія, яка повʼязана з політикою історичної памʼяті: "Малоросія" та "Новоросія". Останній розділ стосується термінів щодо іноземних держав – коли окуповану Абхазію російська пропаганда називає "Республіка Абхазія", а Білорусь "Білорусією".

Що показово, у рекомендованої термінології є слово "Донбас", хоча раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що спецслужби Російської Федерації використовують поняття "Донбас" як інструмент інформаційної війни. Наразі його використовувати – ні що інше, як постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді, запевняв він.