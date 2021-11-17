З 22 листопада київські школярі повернуться за парти

Очне навчання в столичних школах відновиться 22 листопада / УНІАН

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання у столичних школах.

Рішення стосується учнів усіх класів, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-канал.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 17 листопада 2021, коронавірус в Києві за добу виявили у 1609 осіб. Столиця знову вирвалася вперед за кількістю виявлених хворих на коронавірус за добу. На другому місці опинилася Дніпропетровська область, на третьому - Одеська.

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Карантин в Києві послаблять, щойно динаміка захворюваності на коронавірус у Києві почне зменшуватися. Але поки що говорити про це рано, оскільки кількість хворих в останні дні в столиці зростає, заявляв 12 листопада столичний мер Віталій Кличко.

Читайте також: