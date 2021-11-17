УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Коронавірус в Україні 17 листопада: понад 18 тис. нових хворих і 769 жертв

17 листопада 2021, 08:32
Прослухати новину
Зупинити

Київ знову вирвався вперед за кількістю виявлених хворих на коронавірус за добу. На другому місці Дніпропетровська область, на третьому - Одеська.

коронавірус
Коронавірус в Україні поступово знижує темп / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 17 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 668 жителів країни. Зокрема, захворіли 1312 дітей та 403 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 468 осіб; летальних випадків - 769; видужали 20 211 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1609), Дніпропетровській (1675), Одеській (1504), Полтавській (1168) та Запорізькій (1087) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ - 1609 випадків;
  • Вінницька область - 733 випадки;
  • Волинська область - 731 випадок;
  • Дніпропетровська область - 1675 випадків;
  • Донецька область - 1032 випадки;
  • Житомирська область - 456 випадків;
  • Закарпатська область - 344 випадки;
  • Запорізька область - 1087 випадків;
  • Івано-Франківська область - 642 випадки;
  • Київська область - 1069 випадків;
  • Кіровоградська область - 131 випадок;
  • Луганська область - 328 випадків;
  • Львівська область - 721 випадок;
  • Миколаївська область - 950 випадків;
  • Одеська область - 1504 випадки;
  • Полтавська область - 1168 випадків;
  • Рівненська область - 738 випадків;
  • Сумська область - 385 випадків;
  • Тернопільська область - 367 випадків;
  • Харківська область - 639 випадків;
  • Херсонська область - 337 випадків;
  • Хмельницька область - 803 випадки;
  • Черкаська область - 721 випадок;
  • Чернівецька область - 199 випадків;
  • Чернігівська область - 299 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

false
Коронавірус в Україні - статистика на ранок 17 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

читайте такожПривозять на ношах з низькою сатурацією: лікарка розповіла, до чого призводить ігнорування симптомів COVID-19

Реклама

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 263 417 осіб;
  • одужали - 2 684 584 пацієнта;
  • летальних випадків - 78 754;
  • проведено ПЛР-тестів - 15 348 780.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Коронавірус у Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

читайте такожВірусолог пояснила, чому Україна б'є антирекорди смертності від COVID-19

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Карантин в Києві послаблять, щойно динаміка захворюваності на коронавірус в Києві почне зменшуватися. Але поки що говорити про це рано, оскільки кількість хворих в останні дні в столиці зростає, заявив столичний мер Віталій Кличко.

Коли закінчиться карантин

Станом на 16 листопада в "червоній" зоні карантину перебувають 18 регіонів України. У Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що орієнтовно з наступного тижня карантин поступово почнуть послаблювати.

У Київській школі економіки вважають, що вийти із "червоної" зони можуть чотири регіони - Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.

Читайте також:

viber
МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні карантин в Україні коронавірус в Києві коронавірус новини коронавірус статистика Коронавірус Київ карантин новини
Зараз ви переглядаєте новину «Коронавірус в Україні 17 листопада: понад 18 тис. нових хворих і 769 жертв». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 14 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 14 листопада: що не можна робити і як не потрапити в біду Найсмачніший салат на Новий рік 2022: готувати 15 хвилинНайсмачніший салат на Новий рік 2022: готувати 15 хвилин Прикмети на 16 листопада: що не можна робити в день Анни і як не потрапити в бідуПрикмети на 16 листопада: що не можна робити в день Анни і як не потрапити в біду Дуже небезпечна: чому не можна тримати фіалку в будинкуДуже небезпечна: чому не можна тримати фіалку в будинку Кольори щастя і удачі в рік Тигра 2022 для кожного знака зодіакуКольори щастя і удачі в рік Тигра 2022 для кожного знака зодіаку
10:25

"Не хочу морити голодом": мати-зозуля з Кривого Рогу пояснила, навіщо кинула 9 дітей під міськрадою

10:00

Лікарі назвала симптоми COVID-19, при яких потрібно терміново викликати швидку допомогуВідео

09:56

Зустрінемо Рік Тигра з "плюсами": синоптик розповів про погоду в новорічну ніч

09:37

Війська Росії біля кордонів України: Зеленський та Ердоган провели телефонні перемовини

08:49

Шантаж Європи через ПП-2 і дефіцит газу: Європі взимку загрожують віялові відключення світлаВідео

Реклама
08:32

Коронавірус в Україні 17 листопада: понад 18 тис. нових хворих і 769 жертв

08:10

Прикмети на 17 листопада: що не можна робити в Єрьомін день і як не потрапити в бідуВідео

08:09

Технічна затримка: чому запуску Північного потоку-2 вже не завадитиПогляд

08:04

ОБСЄ виявила десятки танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні на ДонбасіВідео

07:44

Гороскоп на сьогодні 17 листопада 2021: Тільцям - ризик травм, Терезам - доленосний деньВідео

07:20

Філантроп чи завойовник: чому Велика Британія взялася за УкраїнуПогляд

07:14

Лютий і сніговий березень: з'явився перший прогноз погоди на весну 2022 в УкраїніВідео

07:10

НП в Україні на кордоні з Білоруссю і атака мігрантів: експерт різко розніс дії КиєваВідео

06:43

Привозять на ношах з низькою сатурацією: лікар розповіла, до чого призводить ігнорування симптомів COVID-19

06:29

Путін закладає для України бомбу уповільненої діїПогляд

06:01

У моду на зиму 2022 прийшли теплі светри невимовної краси, в яких зима пройде непомітноФотоВідео

05:35

Втрачають сили і вагу: лікар назвав незвичайні симптоми COVID-штаму ДельтаВідео

05:28

Агресія проти України і удар по оточенню Путіна: в ЄС закликали до рішучих дійВідео

05:09

Як правильно солити й перчити страви - прості лайфхаки від зіркового шеф-кухаря

04:51

Метро не відбудетесь: маршрутники пригрозили підняти ціни на проїздВідео

Реклама
04:14

Названо вагому причину для вакцинації від коронавірусуВідео

04:08

Віталій Портников. Меркель зателефонувала Лукашенкові, і це велика помилкаВідеоблоги

03:58

У якої дієти є антивіковий ефект - відповідь вчених

03:35

Куди поїхати взимку, аби втекти від українських холодів: поради мандрівникам

03:29

Лікарі назвали популярні напої, через які може випадати волосся

03:27

Міжнародний день студентів 17 листопада: привітання та прикольні картинки до свята

01:50

Українка зняла кліп для зірок світового рівня The Weeknd і Post Malone: фанати в захватіВідео

01:44

"Реальна статистика страшніша": Голубовська розповіла про "кошмар" з COVID-19Відео

01:40

У Китаї створили штучну мавпуВідео

01:15

Лікар розповіла, чи можна заповнити дефіцит вітаміну D без ліків

00:56

Дієтолог склала смачний і ефективний сніданок для схудненняВідео

00:30

"Душу не продам ніколи": Кароль зробила відверте зізнання про гастролі в РосіїВідео

16 листопада, вівторок
23:55

У МОЗ пояснили, чи слід колоти щеплення людям із антитілами

23:36

Збірна України феноменально пробилася у плей-оф чемпіонату світу 2022ФотоВідео

23:30

Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: нові деталі розслідування

23:25

Кому небезпечно постійно їсти яблука - коментар дієтолога

23:00

Відлякають біди і злидні: названо речі в будинку, які принесуть багатствоВідео

22:38

Україна готується до ескалації ситуації на кордоні через мігрантів - МВС

22:17

Медики розповіли про небезпечну хворобу, яку легко сплутати з COVID-19

21:59

17 хвилин клінічної смерті: лікарі дивом врятувати невакциновану від COVID-19 українкуВідео

Реклама
21:45

Лежав посеред вулиці: на Полтавщині натрапили на труп чоловіка

21:44

На Донбасі бойовики обстріляли Мар'їнку: під вогонь потрапив житловий будинокВідео

21:20

В Україну нагряне несподіване потеплінняВідео

21:04

Стріляли в козу: у Сумській області випадково застрелили 28-річного чоловіка

21:00

Коронавірус в основному вражає бідних людей - ВООЗ

20:46

Нова небезпека в консервах: на Буковині зафіксували ботулізмВідео

20:26

Бізнес-партнер Кауфмана може бути замішаний у контрабанді сигарет - ЗМІ

20:03

Зеленський зустрівся з міністром оборони БританіїВідео

19:53

Напередодні вирішального матчу: що потрібно Україні для виходу у плей-офф відбору на ЧС-2022

19:49

"Бреше, як дихає": Аваков розповів про стосунки із Зеленським та ПорошенкомВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти