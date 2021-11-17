Коронавірус в Україні 17 листопада: понад 18 тис. нових хворих і 769 жертв

Київ знову вирвався вперед за кількістю виявлених хворих на коронавірус за добу. На другому місці Дніпропетровська область, на третьому - Одеська.
Станом на ранок середи, 17 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 668 жителів країни. Зокрема, захворіли 1312 дітей та 403 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 4 468 осіб; летальних випадків - 769; видужали 20 211 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1609), Дніпропетровській (1675), Одеській (1504), Полтавській (1168) та Запорізькій (1087) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1609 випадків;
- Вінницька область - 733 випадки;
- Волинська область - 731 випадок;
- Дніпропетровська область - 1675 випадків;
- Донецька область - 1032 випадки;
- Житомирська область - 456 випадків;
- Закарпатська область - 344 випадки;
- Запорізька область - 1087 випадків;
- Івано-Франківська область - 642 випадки;
- Київська область - 1069 випадків;
- Кіровоградська область - 131 випадок;
- Луганська область - 328 випадків;
- Львівська область - 721 випадок;
- Миколаївська область - 950 випадків;
- Одеська область - 1504 випадки;
- Полтавська область - 1168 випадків;
- Рівненська область - 738 випадків;
- Сумська область - 385 випадків;
- Тернопільська область - 367 випадків;
- Харківська область - 639 випадків;
- Херсонська область - 337 випадків;
- Хмельницька область - 803 випадки;
- Черкаська область - 721 випадок;
- Чернівецька область - 199 випадків;
- Чернігівська область - 299 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
читайте такожПривозять на ношах з низькою сатурацією: лікарка розповіла, до чого призводить ігнорування симптомів COVID-19
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 263 417 осіб;
- одужали - 2 684 584 пацієнта;
- летальних випадків - 78 754;
- проведено ПЛР-тестів - 15 348 780.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Коронавірус у Києві
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
читайте такожВірусолог пояснила, чому Україна б'є антирекорди смертності від COVID-19
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
Карантин в Києві послаблять, щойно динаміка захворюваності на коронавірус в Києві почне зменшуватися. Але поки що говорити про це рано, оскільки кількість хворих в останні дні в столиці зростає, заявив столичний мер Віталій Кличко.
Коли закінчиться карантин
Станом на 16 листопада в "червоній" зоні карантину перебувають 18 регіонів України. У Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що орієнтовно з наступного тижня карантин поступово почнуть послаблювати.
У Київській школі економіки вважають, що вийти із "червоної" зони можуть чотири регіони - Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.
Читайте також:
- Втрачають сили і вагу: лікар назвав незвичайні симптоми COVID-штаму Дельта
- У МОЗ назвали термін, впродовж якого настає смерть від коронавірусу
- Коронавірус в основному вражає бідних людей - ВООЗ
- 17 хвилин клінічної смерті: лікарі дивом врятувати невакциновану від COVID-19 українку