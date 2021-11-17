Коронавірус в Україні 17 листопада: понад 18 тис. нових хворих і 769 жертв

Коронавірус в Україні поступово знижує темп / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 17 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 668 жителів країни. Зокрема, захворіли 1312 дітей та 403 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 468 осіб; летальних випадків - 769; видужали 20 211 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1609), Дніпропетровській (1675), Одеській (1504), Полтавській (1168) та Запорізькій (1087) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 1609 випадків;

Вінницька область - 733 випадки;

Волинська область - 731 випадок;

Дніпропетровська область - 1675 випадків;

Донецька область - 1032 випадки;

Житомирська область - 456 випадків;

Закарпатська область - 344 випадки;

Запорізька область - 1087 випадків;

Івано-Франківська область - 642 випадки;

Київська область - 1069 випадків;

Кіровоградська область - 131 випадок;

Луганська область - 328 випадків;

Львівська область - 721 випадок;

Миколаївська область - 950 випадків;

Одеська область - 1504 випадки;

Полтавська область - 1168 випадків;

Рівненська область - 738 випадків;

Сумська область - 385 випадків;

Тернопільська область - 367 випадків;

Харківська область - 639 випадків;

Херсонська область - 337 випадків;

Хмельницька область - 803 випадки;

Черкаська область - 721 випадок;

Чернівецька область - 199 випадків;

Чернігівська область - 299 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 17 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 263 417 осіб;

одужали - 2 684 584 пацієнта;

летальних випадків - 78 754;

проведено ПЛР-тестів - 15 348 780.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Коронавірус у Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому кількість померлих за 24 години в столиці України встановила новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

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З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Карантин в Києві послаблять, щойно динаміка захворюваності на коронавірус в Києві почне зменшуватися. Але поки що говорити про це рано, оскільки кількість хворих в останні дні в столиці зростає, заявив столичний мер Віталій Кличко.

Коли закінчиться карантин

Станом на 16 листопада в "червоній" зоні карантину перебувають 18 регіонів України. У Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що орієнтовно з наступного тижня карантин поступово почнуть послаблювати.

У Київській школі економіки вважають, що вийти із "червоної" зони можуть чотири регіони - Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.

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