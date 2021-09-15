Скандал через бирки для немовлят у пологовому будинку на Волині: у керівництві лікарні відреагували

Директор Нововолинської лікарні здивувався негативній реакції громадськості / колаж Главред

В акушерсько-гінекологічному відділенні Нововолинської лікарні оновили бирки для новонароджених дітей, які стали об'єктом активного обговорення в соцмережах.

Днями в мережі звернули увагу, що кожному новонародженому вручали "оригінальну" бірочку, на якій крім імені, ваги, зросту і дати народження малюка були характерні для одягу значки.

У мережі не оцінили "креатив" Нововолинського пологового будинку / facebook.com/novovolynskhospital

Директор Нововолинської лікарні Олег Шипелик здивувався негативній реакції громадськості, оскільки ідею заздалегідь узгодив з батьками, яким вона сподобалася.

Через викликаний резонанс в лікарні все-таки прийняли рішення змінити дизайн бирок, щоб нікого не образити. У новій версії прибрали значки, як на бирках одягу, які так обурили користувачів мережі.

Новий дизайн/ bbc.com

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