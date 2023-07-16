Найближчі події на фронті розвиватимуться за оптимістичним сценарієм - Світан

Світан зауважив, що є три варіанти розвитку подій. Вони будуть залежати від тієї кількості боєприпасів і техніки, які є в України.

https://glavred.net/ukraine/blizhayshie-sobytiya-na-fronte-budut-razvivatsya-po-optimisticheskomu-scenariyu-svitan-10486135.html Посилання скопійоване

Світан розкрив сценарії, за якими можуть розвиватися події на фронті / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скріншот

Для України найближчі події на фронті розвиватимуться лише за оптимістичним сценарієм. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Песимістичного для України сценарію я взагалі не бачу. Будь-який рух наших військ призводить до знищення російської армії, а тому для нас будь-який сценарій – оптимістичний", - заявив Світан.

За його словами, є три варіанти розвитку подій. Вони будуть залежати від українських сил і засобів, тобто від тієї кількості боєприпасів і техніки, які є в України.

відео дня

"Перший – залишатися приблизно на тих самих позиціях, які ми займаємо зараз, нікуди не рухатися, але за рахунок великої кількості боєприпасів, у тому числі касетних, які зараз ми отримуємо, знищувати противника. Тобто потрібно просто виконувати перше завдання будь-якої армії – знищувати противника. У нас зараз дуже вигідні оборонні позиції, напевно, найкращі з усіх можливих", - сказав військовий експерт.

Як зазначив Світан, взяти правий берег Дніпра росіяни вже не зможуть ніколи.

"На запорізькому напрямку за нами рокадні дороги, тобто перекидання сил і засобів здійснюється дуже швидко. Тому ми утримуємо запорізький фронт без проблем. Донецький напрямок також непогано стоїть. Практично всі гарнізони вже десятий рік поспіль тримаються на своїх точках. Ці позиції найкращі, якщо судити по висотах. Луганський напрямок під питанням, але там можна вжити кілька заходів – або вийти до річки Красної, або відійти за Оскол і Сіверський Донець, якщо це буде потрібно, тобто прикритися річками і вести бойові дії", - повідомив полковник запасу.

За його словами, це сценарій на випадок, якщо в України не вистачатиме сил і засобів, щоб реалізувати другий сценарій.

"Другий сценарій – це вихід на Азовське узбережжя. Сил і засобів для виконання такої дії у нас повинно бути достатньо. Інакше ми б тоді навіть не починали рух як такий. Тому наше завдання – вихід на азовське узбережжя, перерізання сухопутного коридору, а з азовського узбережжя ми легко дістанемо до Кримського моста ракетами нашого виробництва і знищимо його", - розповів Світан.

Він підкреслив, що другий сценарій – проміжний. Якщо цей сценарій не реалізовувати, доведеться повернутися до першого, відкотитися назад до запорізького фронту, оскільки другий сценарій може бути тільки проміжним.

"Третій сценарій – це той, який ми вже обговорили вище, він передбачає входження до Криму, до Сімферополя і Джанкоя, тобто в степовий Крим, протягом літньої кампанії, щоб залишити росіян у горах або за горами. А це вже буде оперативний котел для російських військ, це ще гірше, ніж у Бахмуті. Це буде "мішок". А реально буде одне з двох: або ми залишимося на тих рубежах, які є зараз, почекаємо літаків, а потім реалізуємо сценарій і зачистимо Крим. Звільнення Криму – це дуже важливе завдання. Якщо ми не зможемо домогтися звільнення Криму під час цього руху, то краще його навіть не починати", - зауважив військовий експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри нешвидке просування, ініціатива на фронті – у Сил оборони України, які просуваються вперед.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", – сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції в Празі.

Як зазначив радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко, захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі. Герої оборони Азовсталі невипадково повернулися додому саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ, вважає Андрющенко.

Вас може зацікавити: