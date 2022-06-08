Рвуть окупантів на шматки: ЗСУ б’ють по ворогу з САУ М109, які дала Норвегія

ЗСУ б’ють по ворогу з САУ М109 від Норвегії/ Facebook Головнокомандувач ЗСУ

У Норвегії підтвердили, що передали Україні 22 самохідні гаубиці М109 разом із запасними частинами, боєприпасами та іншим потрібним спорядженням.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Норвегії, пише видання NRK. Норвезький міністр оборони Бьорн Арільд Грам наголосив, що ЗСУ потрібна підтримка Заходу у вигляді техніки та зброї, щоб захищати Україну від російських загарбників.

Раніше, ще у лютому цього року, Норвегія уже передавала Україні військову допомогу. Тоді до неї входили 2000 протитанкових засобів М72. Тепер країна вирішила надати нашій державі ще самохідні гаубиці М109.

Грам зазначив, що, зважаючи на розвиток воєнних подій в Україні, потрібно у межах військової допомоги надавати також і важку техніку, і системи озброєння.

Варто зазначити, що Норвегія передала 22 САУ ще раніше, проте тоді у цілях безпеки вони не коментували цю подію. Заговорили про це публічно лише після того, як самохідні гаубиці уже потрапили на фронт і про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Залужний повідомив про успішне застосування гаубиць М109 на передовій 4 червня. Він подякував Норвегії за надання такої військової допомоги.

Також він відзначив кращі, порівняно з радянськими аналогами, технічні характеристики САУ М109А3. Так, вони мають більший калібр і потужніший боєприпас

"Дальність стрільби складає до 22 кілометрів. Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах. Мої люди з легкістю за один тиждень опанували М109А3", – написав головнокомандувач ЗСУ у Facebook.

САУ M109 – основні характеристики

M109 – це американська самохідна гаубиця, яка перебуває на озброєнніартилеріїармії США та низки інших країн світу.

В екіпаж входить шестеро людей: командир гармати, водій, навідник, 2 заряджаючі і помічник навідника.

Дальність вогню становить 19–22 кілометри (19,3–30 з активно-реактивним снарядом).

Модель M109A3, яку і передали Україні, модернізована у порівнянні з початковим варіантом гармати. Зокрема, там був замінений гарматний станок, встановлена система відведення повітря з паливної системи, удосконалена панель приладів механіка-водія тощо.

Раніше повідомлялося, що Росія почала відводити свої війська із частини Запорізької області. Проте поки що невідомо, куди саме рухаються відведені російські сили.

Нагадаємо, як розповіли у Генштабі ЗСУ, українські воїни відкинули ворога на Сєверодонецькому, Лиманському та Бахмутському напрямках. Захисники України лише за добу знищили 3 ворожі танки, 5 артсистем та 13 одиниць автомобільної техніки на Донбасі.

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