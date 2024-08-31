Залишився один крок: Румунія передає Україні Patriot із найкращою 'начинкою'

Румунія знаходиться на завершальному етапі передачі Україні системи Patriot.

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Передача Румунією систем Patriot / колаж: Главред, фото: Укрінформ, Вікіпедія

У Румунії Міністерство оборони країни направило у парламент законопроєкт, згідно якого країна передасть Україні систему Patriot. Про це повідомляє румунська служба Радіо Свобода.

Мова йде про безоплатну передачу українським збройним силам сиситеми Patriot у конфігурації PAC-3+.

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Повідомляється, що парламант країни може ухвалити відповідне рішення вже на початку осінньої сесії, вона розпочнеться 2 вересня. Це буде завершальним кроком після того, як влада Румунії вирішила передати Україні систему протиповітряної оборони.

"Завершення розробки закону про передачу сприятиме підкресленню позиції Румунії як регіонального постачальника безпеки і зміцненню партнерських відносин зі Сполученими Штатами", - цитує мовник супровідну записку законопроєкту.

У документі, який раніше підготувала влада Румунії, немає точної дати передачі системи Україні. Дата стане відомою тільки після того, як парламентарії приймуть відповідне рішення.

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що передадуть Україні одну із чотирьох систем, яку вони раніше замовили у США. Наразі ця система є лише єдиною, яка присутня на території Румунії, наступні три прийдуть згодом.

Конфігурація PAC-3+ вважається найсучаснішим варіантом системи захисту Patriot. До такої конфігурації входять високоефективні радіолокаційні системи і найсучасні ракети-перехоплювачі PAC-3 класу "повітря-повітря". Завдяки їм Patriot може вражати балістичні ракети на відстані до 20 кілометрів.

Варто сказати, що сама система у такій конфігурації коштує майже мільярд доларів, а кожна ракета до неї майже чотири мільйони доларів.

ЗРК Patriot/ інфографіка: Главред

Міжнародна допомога Україні у війні проти Росії - останні новини

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