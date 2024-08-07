Україна очікує на Patriot з Ізраїлю: посол розповів, чи ухвалене рішення

Впливає на рішення щодо передачі Україні систем нинішня напружена ситуація в Ізраїлі.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-ozhidaet-patriot-iz-izrailya-posol-rasskazal-prinyato-li-reshenie-10586435.html Посилання скопійоване

Країна розглядає списання Patriot для передачі у майбутньому установок Україні / Колаж: Главред, фото: flickr, Michael Brodsky

Остаточного рішення щодо передачі Україні ізраїльських систем протиповітряної оборони Patriot поки немає. Пов'язано це з нинішніми загрозами для Ізраїлю. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський.

"Наскільки я знаю, остаточного рішення ще немає, але якщо ви подивитеся на нинішню ситуацію в Ізраїлі, то нам потрібні всі засоби ППО, які існують в Ізраїлі, включаючи систему Patriot", - стверджує він.

За словами дипломата, "Залізний купол" не справляється з ракетами далекого радіусу дії та балістикою, не дивлячись на те, що система ППО Ізраїлю має багато рівнів. Він першочергово призначений для перехоплення ракет ближнього радіусу дії, якими Ізраїль обстрілюють бойовики ХАМАС.

відео дня

"У нас є й інші системи, переважно ізраїльські розробки або ізраїльсько-американські розробки. І Patriot не найдосконаліша система. Йдеться про установки Patriot, які Ізраїль отримав ще на початку 90-х років перед першою війною в Перській затоці. Ви пам'ятаєте, тоді Ірак обстрілював Ізраїль ракетами "Скад" російського виробництва. І тоді Patriot'и нас врятували", - пояснив посол.

Розмови про списання застарілих установок Patriot для передачі у майбутньому Україні були, але наразі рішення ще не ухвалене. Це пов'язано із ситуацією на Близькому Сході.

Хто такий Михаель Бродський? Михаель Бродський — ізраїльський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні з серпня 2021 року. До цього з 2002 року перебував на дипломатичній роботі. У 2003—2008 — прес-аташе посольства Ізраїлю в Росії, політичний аташе посольства Ізраїлю в Росії. 2009—2013 — директор зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні, пише Вікіпедія.

Patriot / Інфографіка: Главред

Передача Україні систем Patriot

Західні партнери продовжують посилювати захист неба над Україною. Так на початку липня Володимир Зеленський заявив, що нова система ППО Patriot від Німеччини вже надійшла в Україну.

Наприкінці липня президент підтвердив, що в Україні став ще міцнішим захист неба. Адже Німеччина вже передала додаткову систему ППО Patriot.

Окрім цього Україна отримає додаткову систему ЗРК "Patriot" від Нідерландів. Про це заявили новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс і глава нідерландського МЗС Каспаро Вельдкамп.

Вас можуть зацікавити інші новини про ППО:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред