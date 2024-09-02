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Румунія схвалила передачу Україні системи Patriot: подробиці

Альона Вороніна
2 вересня 2024, 14:01
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Після рішення уряду Румунії передачу зенітно-ракетного комплексу повинен ще затвердити парламент країни.
Patriot
Румунія схвалила передачу Україні системи Patriot/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, defense.gov

Уряд Румунії у понеділок, 2 вересня, схвалив проєкт закону про передачу Україні зенітного ракетного комплексу Patriot. Документ після цього направили до парламенту для остаточного голосування, повідомляє Reuters.

У виданні нагадали, що Румунія, яка є членом НАТО з 2004 року, має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км, і на її територію неодноразово потрапляли фрагменти російських безпілотників, коли Москва атакувала українські порти на березі річки Дунай.

У Бухаресті в червні заявили, що передадуть Україні одну з двох діючих систем Patriot, якщо союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони. Зазначається, що це частина із п’яти таких систем та інших стратегічних одиниць ППО, які країни Північноатлантичного альянсу обіцяли Києву для боротьби з країною-агресоркою Росією.

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"Після того, як парламент схвалить закон, уряд зможе видати рішення, яке робить пожертвування оперативним", – сказав речник уряду Румунії Міхай Константін.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Румунія схвалила передачу Україні системи Patriot: подробиці
Що відомо про ЗРК Patriot/ Інфографіка: Главред

Військові допомога Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на чутки про зменшення допомоги Україні. Шольц спростував закиди щодо зменшення допомоги для України з боку ФРН і зазначив, що у бюджеті на 2025 рік закладено 4 млрд євро для України.

Також раніше повідомлялося, що в Берліні зробили гучну заяву про допомогу Україні. За словами європейського чиновника, дебати про нібито скорочення допомоги Україні не відбуваються.

Нагадаємо, США надають Україні новий пакет військової допомоги. Штати напередодні Дня Незалежності оголосили про передачу Україні озброєння та обладнання на 125 мільйонів доларів.

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війна в Україні Румыния військова допомога новини Румунії ЗРК Patriot
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