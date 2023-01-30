"Розвалиться вся Росія": Кочетков пояснив, чого найбільше бояться в Кремлі

Контрольований розпад РФ був би вкрай бажаним для всього світу, вважає Олександр Кочетков.

Путін, Олександр Кочетков / Колаж Главред, сайт Кремля

Розпад Росії - це єдиний варіант, який забезпечить нам мир на десятиліття і до втрати нею ядерної зброї.

Під час чату на Главреді політичний аналітик Олександр Кочетков зазначив, що в такому стані Росія перестане становити загрозу для всього світу і розпадається на окремі частини.

"РФ - це штучно зшите утворення. Там Чечня мріє і ніколи не забуде про те, що вона хоче бути самостійною, Башкортостан, Якутія та інші. Всі вони не росіяни ні за традиціями, ні за культурою, ні за віросповіданням. Вони штучно утримуються в цій освіті і з задоволенням розкотяться в різні боки. Поки їх об'єднує диктат Москви і ненависть до неї", - зазначив експерт.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков-аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ" Південне " та заступник керівника прес-служби президента України.

Кочетков підкреслив, що росіяни ненавидять Москву, а повстання в столиці Росії може обернутися крахом всієї країни.

"Свого часу, коли я був одним з керівників Міністерства внутрішніх справ, ми після Майдану 2004 року їздили в Москву і спілкувалися з керівництвом МВС РФ. Вони тоді говорили, що якщо в Москві за добу не розігнати майдан, то приїдуть люди з Тули, Рязані, та звідусіль і почнуть грабувати Москву. Вони приїдуть злі і голодні. А в Москві місцеві бандити дістануть зброю і почнуть відбивати свої торгові точки. Тобто два професіонали, два російські міліціонери говорили, що, якщо в Москві за добу не розігнати майдан, це буде все, впаде вся Росія. Тому що регіони ненавидять Москву", - пояснив експерт.

Контрольований розпад РФ був би вкрай бажаним, вважає Кочетков.

"Захід цікавиться цими речами. Цілком можливо, що, якщо поразка Росії буде вагомим, зримим і незаперечним навіть для Медведєва і йому подібних, це призведе до серйозних потрясінь і змін в Росії, цілком можливо, і до розпаду. Але розпад - це не відразу, а років через п'ять-сім. Абсолютно неминучими будуть економічні наслідки, адже Росія викинута з числа держав, з якими хто-небудь хоче мати справу. Вона вилітає з вигідних економічних схем і втрачає статус "світової бензоколонки", - підсумував аналітик.

Раніше глава Фонду "Стоп Інформ терор Росії" Герман Обухов спрогнозував подальші кроки Путіна. За його словами, РФ може вивести свої війська з України в серпні 2023 року і після цього заявити, нібито звільнені українські території насправді "окуповані Україною землі РФ".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія готується до нової атаки. Кремль задіє ті сили, які в РФ можуть мобілізувати. Російські окупанти кидають сили в Донецьку область, щоб захопити Вугледар і Бахмут.

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