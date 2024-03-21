ЗСУ стабілізували фронт: Сирський обговорив ситуацію на сході з французьким колегою

Головком ЗСУ провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром.

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Сили оборони стабілізували ситуацію на сході України / Колаж: Главред, фото: 31 окерма механізована бригада, t.me/osirskiy

Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головком ЗСУ провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром. В ході розмови генерали обговорили обстановку на полі бою.

"Проінформував про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на Сході України", - зазначив Сирський. відео дня

Також Сирський подякував уряду та народу Франції за постійну підтримку України.

"Окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції", - додав головком ЗСУ.

Що таке Сили оборони та безпеки України? С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські окупанти зосередили значні сили і ведуть бої на всьому відтинку. Окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ біля Богданівки та Іванівського, застосовуючи піхотні підрозділи та бойову техніку.

Також протягом останніх тижнів наступ російської армії трохи сповільнився, ймовірно через значні втрати в районі Авдіївки. Російські війська продовжують зосереджуватися на Донеччині, досягаючи незначних успіхів у боях за ряд населених пунктів, зауважили у розвідці Британії.

Крім цього, протягом понад тиждень на території РФ триває спецоперація російських добровольців. За словами представника Легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського, їх дії допомогли стабілізувати фронт в Україні і завадили новому наступу росіян на Харківщині.

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