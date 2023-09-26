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"Абрамси" вже в Україні: у Washington Post з'ясували, скільки танків прибуло

Анна Ярославська
26 вересня 2023, 12:32 оновлено 26 вересня, 12:36
Всього США зобов'язалися передати Україні 31 танк M1 Abrams.
Танк Abrams, прапор США
Більше танків Abrams буде відправлено в найближчі місяці / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перша партія американських танків M1 Abrams "вже знаходиться в Україні". Всього США зобов'язалися передати Україні 31 машину, але в даний час доставили не всі з них. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Журналісти з посиланням на високопоставленого українського військового чиновника повідомили, що в Україну прибуло менше половини очікуваних танків M1 Abrams.

Зазначимо, що чиновник говорив на умовах анонімності, щоб обговорити важливі військові приготування.

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Подробиці передачі танків Abrams Україні

Видання The New York Times писало з посиланням на офіційні особи США, що перші танки Abrams американського виробництва вже прибули в Україну раніше оголошеного терміну.

За даними джерел, більше танків буде відправлено в найближчі місяці.

Також видання зазначає, що танки, які були відправлені в Україну, були першими з 31, які обіцяла адміністрація президента США Байдена.

Скільки танків Abrams було доставлено в Україну, не повідомлялося.

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про передачу Україні перших танків Abrams.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна буде використовуйте танки Abrams для добре спланованих, проривних операцій. За його словами, зараз на полі бою використання бронетехніки практично у всіх основних напрямках зведено до мінімуму. Причина цього - протитанкові заміновані поля, які є проблемою для гусеничної техніки, а також велика кількість дронів-камікадзе FPV, які можуть вражати обладнання техніки.

Танк M1 Abrams

M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав.

Названий на честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т.

За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій.

М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка.

Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.
З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

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війна в Україні військова допомога новини України війна Росії та України Танк Abrams
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