Руки - вгору, зброю - на землю: Резніков пообіцяв полоненим окупантам життя і гроші

Для тих, хто обере шлях загарбника – помилування не буде, попередили в Міноборони.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про підтримку ініціативи Міжнародної ІТ-спільноти щодо збереження життів українців.
За його словами, гроші для забезпечення цієї ініціативи збирають лідери світової ІТ-індустрії.
"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію і 5 мільйонів рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться в полон", - заявив Резніков.
Він також додав, що кожен, хто відмовиться бути окупантом – наблизить мир. Однак для тих, хто обере шлях загарбника – помилування не буде.
Війна РФ проти України
Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.