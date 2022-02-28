Руки - вгору, зброю - на землю: Резніков пообіцяв полоненим окупантам життя і гроші

Полонені окупанти РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про підтримку ініціативи Міжнародної ІТ-спільноти щодо збереження життів українців.

За його словами, гроші для забезпечення цієї ініціативи збирають лідери світової ІТ-індустрії.

"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію і 5 мільйонів рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться в полон", - заявив Резніков.

Він також додав, що кожен, хто відмовиться бути окупантом – наблизить мир. Однак для тих, хто обере шлях загарбника – помилування не буде.

Війна РФ проти України

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.