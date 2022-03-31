"Російська армія для нас-солодка булочка": один з командирів Інтернаціонального легіону

Адвайзер / скріншот з відео

Приблизно 20-30 тисяч осіб знаходяться на польському кордоні і бажають приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України. Про це повідомив командир спецпідрозділу інтернаціонального легіону оборони України при ГУР Міноборони, позивний якого "Adviser".

"Бажаючих вступити в легіон дуже багато. Це близько 20-30 тисяч, які знаходяться на кордоні між Польщею та Україною. Ми не можемо всіх взяти. Ми відбираємо дійсно професіоналів, які знають, що таке спеціальне призначення", ‒ говорить він.

"Adviser" додав, що ці люди приїхали воювати Україну точно не заради грошей.

"Їх мотивація - підтримка миру і демократії в усьому світі. Те, що вони побачили, ті відео, спілкування з людьми, які знаходяться на цій вразила їх території, тому вони приїхали підтримати нас. Американці - це дійсно професіонали. У мене є люди з різних країн світу, вони дійсно професіонали", - сказав командир.

"Adviser" також розповів про свій досвід війни проти російської армії.

"Російська армія для нас як солодка булочка. Для армії, яка воює 9 років. У нас воюють чоловіки, середній вік яких 30 років. А у них, що я бачив, - по 50 кілограмів діти, які тримати зброю не вміють, не те що воювати", ‒ говорить він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні створюють окремий підрозділ для іноземців, які виявлять бажання приєднатися до оборони України та Європи – інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Із закликом до громадян інших держав виступив президент України Володимир Зеленський.

Після цього стало відомо, що українці з Французького іноземного легіону поїдуть захищати країну від РФ. Їх відпускають захищати свою країну в повній бойовій екіпіровці. Зазвичай вони беруть участь в рамках місій під егідою ООН або НАТО.